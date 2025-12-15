El Gobierno dispuso asueto administrativo para estatales el 24 y 31 de diciembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la antesala de Navidad y Año Nuevo. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Los primeros tres feriados del calendario 2026: Año Nuevo y Carnaval, entre los más destacados

La norma establece que los trabajadores estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo durante esas jornadas, con el objetivo de facilitar la organización de las celebraciones de fin de año y el reencuentro familiar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A quiénes alcanza la medida

El asueto rige para todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, aunque el decreto aclara que no será aplicable a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.

El Gobierno precisó que cada jurisdicción deberá determinar el personal necesario para garantizar guardias mínimas, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Calendario de feriados de diciembre 2025: qué días son no laborables y cuándo es el último fin de semana largo del año

Servicios que deberán mantenerse operativos

Según los considerandos de la norma, áreas clave como salud, seguridad, atención ciudadana y otros servicios indispensables deberán contar con dotaciones mínimas durante ambas jornadas. La definición del personal afectado a las guardias quedará a cargo de los titulares de cada organismo.

El decreto se fundamenta en las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública, priorizando la prestación de servicios considerados críticos para la población.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional, en el marco de las celebraciones de fin de año.

LV/ff