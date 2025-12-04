Los primeros tres feriados del calendario 2026: Año Nuevo y Carnaval, entre los más destacados

El verano 2026 iniciará con un feriado nacional inamovible el primer día del calendario, el 1 de enero marca el comienzo del Año Nuevo. En tanto que, el lunes 16 y martes 17 de febrero, se celebrará el Carnaval en Argentina y conformará un nuevo fin de semana extra largo en todo el territorio nacional. Dichas fechas, se encuentran fijadas por la Ley 27.399 de establecimiento de días no laborables.

La normativa abarca las tres jornadas de descanso estipuladas en el cronograma oficial en su artículo 1°, sancionada el 27 de septiembre del 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de octubre de aquel mismo período.

La temporada estival que se avecina contará con tres fechas claves para aquellos buscan comenzar el año con una escapada.

Calendario de feriados: verano 2026

Los feriados de carnaval promueven el turismo interno hacia la Costa Atlántica y los principales puntos turísticos de nuestro país como: Córdoba, Mendoza, Salta y otros destinos elegidos por los viajeros que emprenden una pequeña escapada ante cada fin de semana largo.

Calendario de feriados del verano 2026:

Enero

-Jueves 1° de enero – Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

- Lunes 16 de febrero – Carnaval.

- Martes 17 de febrero – Carnaval.

De acuerdo al anuncio oficial, el primer fin de semana extra largo, es decir de cuatro días libres, será el de Carnaval, feriado restablecido desde 2011 a través del Decreto 1584/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su particularidad radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente.

La legislación establece a la Jefatura de Gabinete de Ministros como la Autoridad de aplicación. La misma tendrá la facultad de dictar normas complementarias o aclaratorias necesarias para implementar el decreto. Por otra parte, se aclara que el régimen de feriados inamovibles permanece sin cambios

Mar del Plata comenzó a idear una propuesta para sumar feriados al calendario 2026 ante la crisis del sector turístico a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

El organismo tratará una iniciativa oficial, que planteará la incorporación de nuevos fines de semana largos tras haber recibido la magra cifra de 344.358 visitantes durante el período comprendido entre el 18 de julio y el 2 de agosto del 2025.

LT