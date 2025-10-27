Cuáles fueron las encuestadoras que pronosticaron el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas

Los resultados de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre han sorprendido. Así como no estuvo en los radares de la mayoría de las encuestadoras la impresionante derrota sufrida por el gobierno de Javier Milei en las elecciones bonaerenses de septiembre, tampoco estuvo en este caso la posibilidad de un triunfo por tan amplia mayoría por parte de La Libertad Avanza, con un 40,7% de los votos, sacando casi 10 puntos de ventaja a Fuerza Patria.

Apuntes de la elección

DC Consultores: la encuesta más precisa

Hay pocas excepciones, una de ellas fue la encuesta nacional que fue realizada por DC Consultores, con datos recolectados entre el 19 al 21 de octubre, donde se entrevistaron a 1.930 personas. En efecto, el informe mostraba que La Libertad Avanza superaba a Fuerza Patria en intención de voto.

El cuestionario arrancaba con una pregunta que con "el diario del lunes" resulta reveladora: “¿cuál es su motivación en esta elección?”. El 48.7% de los encuestados había respondido “Que a Milei le vaya bien” o “No quiero que vuelva el peronismo". Varios analistas políticos coinciden por estas horas en que La Libertad Avanza, tras el golpe recibido en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, ha capitalizado una movilización del voto "anti-peronista/kirchnerista".

Cabe señalar que los resultados finales de la elección fueron los siguientes: La Libertad Avanza se impuso por 40,7% en todo el país y Fuerza Patria quedó segunda con 31,67%. Se ha manifestado una evidente polarización.

Y al preguntar específicamente por las fuerzas políticas específicas que apoyaría el votante el domingo 26 de octubre, los resultados fueron los siguientes:

- La Libertad Avanza: 41.2%.

- Fuerza Patria: 34.9%.

- Frente de Izquierda: 4.9%.

- Provincias Unidas: 3.4%.

- Indecisos: 9.5%.

- Otros: 6.1%.

Otro acierto: la pregunta sobre el "modelo exterior"

Una tercera pregunta de la encuesta de DC Consultores fue: “política exterior: ¿usted que prefiere?”. El 83.7% eligió “el modelo exterior de Milei (más cercano a líderes de derecha)”, y el 16,3%, “el modelo exterior kirchnerista (más cercano a líderes de izquierda)”. Este dato también empalma con una elección de medio término, que de modo extraordinario, contó con la intervención directa del gobierno de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que apoyaron política y económicamente al gobierno de Javier Milei, en un momento de debilidad financiera y con escándalos como las presuntas coimas en la ANDIS y el financiamiento por parte de narcos de quien era el primer candidato a diputado nacional en la estratégica provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Día 687: Es el antikirchnerismo, estúpido

Management & Fit: La Libertad Avanza supera a Fuerza Patria por más de cinco puntos

La encuesta de Management & Fit realizada entre el 15 y el 25 de septiembre a nivel nacional, señalaba que La Libertad Avanza (LLA) lideraba la intención de voto con 39,6%, aventajando por más de cinco puntos a Fuerza Patriam que obtenía un 34%. Sin embargo, la consultora no acertó en provincia de Buenos Aires, ya que detectaba que LLA aparecía abajo de Fuerza Patria, cuando terminó imponiéndose por menos de un punto (41,45% a 40,91%).

La encuesta acertó también en la tercera posición a nivel nacional, colocando a Provincias Unidas, el espacio que agrupa al cordobés Juan Schiaretti y otros gobernadores, con 7,6% de apoyo.

Tendencias Consultora: el FITU consolidado como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires

El informe realizado por de Tendencias Consultora, realizado entre el 13 y el 16 de septiembre con 4.391 casos presenciales detectó que el Frente de Izquierda Unidad se afirmaba como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, con 6,5% de intención de voto para la lista que encabezaron Nicolás del Caño y Romina del Plá (ambos terminaron ingresando como diputados nacionales, junto a Myriam Bregman por CABA), por encima del candidato Florencio Randazzo, referente de Provincias Unidas.

