Juan Grabois justificó la derrota de Fuerza Patria diciendo que Trump "se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza"

Tras conocerse la información que La Libertad Avanza (LLA) se impuso en todo el país con más del 40% de los votos frente al 25% conseguido por el justicialismo, Juan Grabois, candidato a diputado por Fuerza Patria, habló en el bunker peronista de la ciudad de La Plata y afirmó, haciendo referencia a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, que “el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza”.

Además, el dirigente social aseguró que estos comicios fueron “más difíciles que la del 7 de septiembre” (cuando el peronismo logró ganarle a LLA por una diferencia de 14 puntos), y advirtió que el justicialismo “va a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”.

Resultado de las elecciones legislativas 2025: sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en todo el país con más del 40% de los votos

Horas antes, tras votar, el dirigente social había declarado ante los medios que lo esperaban: “Nosotros creemos en los derechos humanos, en la justicia social. Ojalá el mensaje (de la votación) vaya en contra de la cosmovisión de esa lógica de la crueldad, de burlarse del que la está pasando mal”.

Consultado sobre su reciente abrazo con Sergio Massa, dirigente al que había criticado repetidas veces en el pasado, afirmó: “En este momento tenemos una unidad electoral y es importante buscar una síntesis que tiene que tener un programa para gobernar la Argentina”.

El abrazo de Sergio Massa y Juan Grabois

LLA se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados junto al PRO

Gracias a los resultados obtenidos, la alianza La Libertad Avanza, acompañada por sus aliados, se convertirá en la primera minoría en la Cámara de Diputados al tener más de 100 legisladores, pero igualmente deberá negociar con otros bloques para conseguir las leyes que necesita.

Patricia Bullrich se impondría con comodidad en CABA y hay expectativa por el número de diputados que podrían entrar

De acuerdo a los números conseguidos este domingo, LLA tendrá 82 diputados propios, a los que deben sumarse los 22 legisladores que tendrá el PRO y a 6 radicales: esto le permitiría formar un bloque de 110 legisladores. Provincias Unidas, por su parte, tendría 20 representantes.

