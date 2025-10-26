El peronismo porteño mantiene bajas expectativas y concentra su esperanza en el búnker de La Plata

"Me voy para La Plata", fue el único textual que dejó Máximo Kirchner a PERFIL al salir apurado del búnker porteño de Fuerza Patria, donde las esperanzas y expectativas se van diluyendo con el pasar de los minutos. En la localidad bonaerense, al menos, esperan una victoria y planean estar juntos con el gobernador Axel Kicillof y el exministro de Economía Sergio Massa.

La militancia que se vio por la zona se concentró a unas diez cuadras, precisamente en el domicilio donde Cristina Kirchner (San José 1111) cumple su prisión domiciliaria. Algunos pocos van llegando a San José 181, en la sede del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, luego de fiscalizar. Eso hicieron a las 18 Kelly Olmos y Lucía Cámpora, sólo para cumplir la formalidad de contar que no se registraron anormalidades durante los comicios.

Se espera que también lleguen figuras del peronismo porteño como Juan Manuel Olmos, uno de los líderes del espacio en CABA, así como los diputados nacionales Paula Penacca y Leandro Santoro, y los candidatos que encabezaron la lista de Diputados y Senadores: Itaí Hagman y Mariano Recalde, respectivamente. Ambos ya forman parte de esas cámaras del Congreso y buscar renovar su banca. Sin embargo, ninguna de las figuras del peronismo dio declaraciones hasta el momento.

Apenas se hicieron las 18 el clima era de una esperanza más traccionada por los posibles resultados de la provincia que en la Ciudad, aunque con el pasar de las horas se fue cayendo también esa esperanza. En el peronismo mostraban como positivo el resultado a nivel nacional y una nueva victoria bonaerense, pero lo cierto es que desde Casa Rosada comenzaron a dar más detalles sobre varias victorias en distintas provincias clave que implican pérdidas de bancas en el Congreso para Fuerza Patria.

Los números que manejan en el búnker de CABA es que la diferencia con La Libertad Avanza podría rondar unos 15 puntos.

Hasta el momento, no se informó de que ninguno de los actores que estarían presentes en el búnker vaya a hablar pronto. El fuerte lo esperan en La Plata, donde hablaran Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

