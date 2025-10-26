Taiana visitó a Cristina Kirchner y aseguró que “mantiene la esperanza y el buen ánimo”

El primer candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó este domingo a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según relató el dirigente, el encuentro fue distendido y estuvo centrado en la actualidad política y el desarrollo de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

“Cristina está de buen ánimo, con esperanza, muy atenta a lo que está pasando en todo el país”, expresó Taiana al retirarse del edificio. También comentó que le contó sobre sus recorridas recientes por el conurbano bonaerense y las impresiones que recogió de vecinos y militantes.

Durante la jornada electoral, el exministro de Defensa, quien encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, emitió su voto en Vicente López y destacó la importancia de una alta participación ciudadana. “Queremos que todos los argentinos se expresen. Cuantos más participen, más sólida será nuestra democracia”, sostuvo, aunque reconoció que el nivel de asistencia a las urnas fue “menor al esperado” en las primeras horas del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respecto al estreno del sistema de Boleta Única de Papel a nivel nacional, Taiana consideró que “es un mecanismo claro y accesible”, aunque admitió que “en distritos donde se eligen varias categorías puede prestarse a confusión”.

EN VIVO | Elecciones 2025 en Córdoba: participación del 52% y preocupa la baja concurrencia a nivel nacional

En paralelo, el candidato a senador nacional de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, también se acercó al domicilio de la expresidenta. “La vi con mucha entereza, como siempre. La democracia no está completa mientras la principal figura opositora continúe detenida e imposibilitada de votar”, manifestó el dirigente porteño.

Con un tono optimista, Taiana insistió en que la expresidenta “sigue muy involucrada en la vida política” y que mantiene “una mirada esperanzada sobre el futuro del país”.

LB