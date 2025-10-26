domingo 26 de octubre de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

Taiana visitó a Cristina Kirchner y aseguró que “mantiene la esperanza y el buen ánimo”

El primer candidato de Fuerza Patria para diputado en la provincia de Buenos Aires relató que conversó con la expresidenta sobre la campaña bonaerense y la situación política actual. También destacó la importancia de una alta participación en las elecciones legislativas.

Jorge Taiana X 20251026
Que las próximas elecciones la encuentren a @CFKArgentina libre y sin proscripciones. Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino. | X @JorgeTaiana

El primer candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó este domingo a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según relató el dirigente, el encuentro fue distendido y estuvo centrado en la actualidad política y el desarrollo de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

“Cristina está de buen ánimo, con esperanza, muy atenta a lo que está pasando en todo el país”, expresó Taiana al retirarse del edificio. También comentó que le contó sobre sus recorridas recientes por el conurbano bonaerense y las impresiones que recogió de vecinos y militantes.

Durante la jornada electoral, el exministro de Defensa, quien encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, emitió su voto en Vicente López y destacó la importancia de una alta participación ciudadana. “Queremos que todos los argentinos se expresen. Cuantos más participen, más sólida será nuestra democracia”, sostuvo, aunque reconoció que el nivel de asistencia a las urnas fue “menor al esperado” en las primeras horas del día.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Respecto al estreno del sistema de Boleta Única de Papel a nivel nacional, Taiana consideró que “es un mecanismo claro y accesible”, aunque admitió que “en distritos donde se eligen varias categorías puede prestarse a confusión”.

EN VIVO | Elecciones 2025 en Córdoba: participación del 52% y preocupa la baja concurrencia a nivel nacional

En paralelo, el candidato a senador nacional de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, también se acercó al domicilio de la expresidenta. “La vi con mucha entereza, como siempre. La democracia no está completa mientras la principal figura opositora continúe detenida e imposibilitada de votar”, manifestó el dirigente porteño.

Con un tono optimista, Taiana insistió en que la expresidenta “sigue muy involucrada en la vida política” y que mantiene “una mirada esperanzada sobre el futuro del país”.

LB

También te puede interesar
En esta Nota