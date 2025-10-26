En plena veda electoral por las elecciones legislativas 2025, se viralizó un video falso generado con inteligencia artificial que involucra al candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana. En las imágenes, el exministro aparece anunciando que se retiraba de la contienda electoral por un supuesto vínculo con el narcotráfico, pero la grabación es completamente apócrifa.

El material comenzó a circular este sábado por la noche, principalmente a través de cuentas libertarias en la red social X (ex Twitter), donde se lo presentó como un anuncio real de renuncia. Desde el entorno del dirigente desmintieron la veracidad del clip y calificaron el hecho como un “intento de fraude electoral digital”, destinado a generar confusión en los votantes en las últimas horas de la campaña.

Voceros de Fuerza Patria confirmaron que Taiana nunca grabó ese mensaje, y advirtieron sobre los riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial para la manipulación de la información política. “No hay ninguna decisión de bajar la candidatura ni de alterar la lista. Es un video completamente falso”, afirmaron fuentes cercanas al candidato.

El episodio se suma a una serie de falsificaciones digitales detectadas durante el proceso electoral, que incluyeron videos creados con IA, audios falsos y publicaciones con firmas apócrifas. La Cámara Nacional Electoral había advertido en la previa sobre este tipo de prácticas y recordado que la difusión de contenido falso durante la veda puede ser sancionada.

Cómo es el video fake de Taiana y qué dice

En el clip manipulado, Taiana aparece en plano medio, con fondo neutro y una bandera argentina, afirmando que se retira de las elecciones por supuestas “vinculaciones con el narcotráfico”. El falso mensaje continúa con un llamado a “votar al Frente de Izquierda para frenar a Javier Milei”, algo que generó impacto inmediato por lo inverosímil del contenido.

“Hola, soy Jorge Taiana, candidato por Fuerza Patria en Buenos Aires. Quería contarte que ante la investigación por mi presunta relación con el narcotráfico he decidido retirar mi candidatura. Lamentablemente, esto invalida toda la lista de Fuerza Patria. Por este inconveniente legal y de tiempos debemos acompañar al Frente de Izquierda con quienes compartimos valores y la determinación de frenar a Milei. Frenemos a Milei, votá Frente de Izquierda”, sostiene el video falso compartido por la cuenta “parodia” @TTendenciaX.

Según verificadores y especialistas en edición digital, la pieza fue generada mediante herramientas de inteligencia artificial de texto a video, con un modelo que replicó la voz y los gestos del dirigente a partir de apariciones públicas recientes. No existen registros de esa declaración ni en medios ni en las cuentas oficiales de Taiana.

La manipulación fue detectada por equipos de comunicación de distintos partidos, que alertaron a la Cámara Nacional Electoral sobre el uso de IA en la difusión de contenidos engañosos. Desde Fuerza Patria señalaron que la maniobra busca alterar la voluntad popular y remarcaron que el candidato cumplió normalmente su jornada electoral, votando y manteniendo actividades políticas.

Taiana visitó a Cristina Kirchner y habló sobre la elección

Durante la jornada electoral, Jorge Taiana mantuvo una agenda activa. Minutos después de las 15.30, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. También estuvieron presentes la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el senador porteño Mariano Recalde.

En diálogo con la prensa, Taiana aseguró que “las elecciones de este domingo son una medición de aceite al Gobierno”, y agregó: “Son cruciales porque es una toma de examen, una medición de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el Gobierno”.

Sobre su encuentro con Cristina Kirchner, el candidato explicó: “La vi muy bien, charlamos de la evolución del comicio, de la experiencia de campaña y de la reacción de la gente. Le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, así que tenía expectativa en lo que pase en la próxima hora y media”.

Consultado por si tiene un comentario proveniente de la exmandataria, Taiana señaló: “Ella transmite sus mensajes. Conversamos y coincidimos en que cuanta mayor participación, mejor”. Y añadió: “Queremos que haya la mayor participación electoral posible; todavía queda una hora y media, así que llamo a votar a quienes aún no lo hicieron. Es bueno que toda la ciudadanía se exprese”.

Por último, el dirigente evaluó el contexto político: “Lo que se trata es ver cómo queda la Cámara. Un bloque fuerte de Fuerza Patria ayuda a que el Gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo. La economía va mal, el plan de Milei fracasó hace tiempo”. Y concluyó: “Una buena participación democrática favorece a toda la Argentina, así que cuanto más se participe, mejor”.