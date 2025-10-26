José Luis Espert se equivocó al entrar a su auto luego de votar y su esposa lo retó

El diputado nacional José Luis Espert hizo su primera aparición pública, tras haber renunciado a su candidatura por la polémica que lo vincula al narcotraficante Fernando "Fred" Machado. El frustrado candidato llegó al Colegio de la Santa Cruz, en Beccar, San Isidro, para votar y aseguró: "Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir".

Su aparición fue de perfil bajo, muy diferente a su estilo previo a las denuncias. Ingresó a votar y en menos de dos minutos marcó sus opciones en la Boleta Única de Papel y la depositó en la urna.

A la salida, Espert esperó a su esposa, que sufragó en el mismo colegio y juntos caminaron hacia la Toyota Corolla Cross estacionada en la calle. Ahí fue cuando el excandidato cometió una torpeza insólita: se subió a la parte trasera del auto. Su esposa inmediatamente lo retó y le preguntó qué hacía. El excandidato se bajó, subió a la butaca delantera y, sin responderle a la prensa, cerró la puerta y se fue.

La primera aparición pública de Espert

"Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir", expresó en diálogo con la prensa tras emitir su voto. "Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia", agregó

El legislador evitó dar muchas declaraciones. "No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política", sostuvo a modo de conclusión antes de retirarse del establecimiento.

Actualmente, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez se encuentra investigando a Espert por una transferencia de USD 200 mil realizada a su cuenta por "Fred" Machado, quien está aguardando la extradición a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

