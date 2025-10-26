domingo 26 de octubre de 2025
José Luis Espert votó en San Isidro tras su renuncia a la candidatura: "Vengo con mucha tranquilidad"

El diputado nacional, en uso de obligada licencia por el escándalo de los pagos del narco Fred Machado, que le costó su candidatura en La Libertad Avanza, emitió su voto en un colegio de Beccar y esquivó referirse a sus temas judiciales.

El excandidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional en uso de licencia, José Luis Espert, votó este domingo en una escuela de Beccar, San Isidro, y se mostró por primera vez de forma pública tras haber renunciado a su candidatura por la polémica que lo vincula al narcotraficante Fernando "Fred" Machado.

"Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir", expresó en diálogo con la prensa tras emitir su voto en la mesa 0167 del Colegio de la Santa Cruz, ubicado sobre la calle Pedro de Mendoza. De todas formas, evitó hablar mucho con los periodistas.

"Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia", añadió de forma escueta quien en principio ocupaba el puesto de primer candidato en la boleta libertaria, aunque debió bajar su candidatura.

Se trató de la primera aparición pública de Espert luego de haber renunciado a su candidatura en medio del escándalo que lo vinculó al narcotraficante "Fred" Machado a partir de unos aportes para campaña electoral sin declarar realizados por el empresario sospechado de narcotráfico y estafa.

Como se mencionó, el legislador evitó dar muchas declaraciones y, tras emitir su votó, se detuvo en la puerta de la institución para esperar a su esposa, quien votaba en el mismo lugar, y luego ambos se retiraron a bordo de una camioneta Toyota Corolla Cross.

Avanza la causa contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Fred Machado

"No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política", sostuvo a modo de conclusión antes de retirarse del establecimiento, en el cual atravesó la particular situación de marcar a si mismo en la Boleta Única de Papel (BUP), aunque el voto fuera para Diego Santilli.

Actualmente, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez se encuentra investigando a Espert por una transferencia de USD 200 mil realizada a su cuenta por "Fred" Machado, quien está aguardando la extradición a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

