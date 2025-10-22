Avanza la causa contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Fred Machado

La causa judicial que involucra al diputado liberal José Luis Espert por presunto lavado de dinero continúa avanzando. En el programa "QR!" de Bravo TV, la periodista Irina Hauser brindó nuevos detalles sobre el expediente que se tramita en la Justicia Federal de San Isidro, bajo la órbita del fiscal Fernando Domínguez.

De acuerdo con Hauser, existen dos investigaciones en curso relacionadas con el dirigente, aunque una de ellas se encuentra más activa. La principal se originó a partir de la revelación del pago de 200 mil dólares efectuado por una empresa de Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico y cuya extradición a Estados Unidos está prevista para el 5 de noviembre.

“No nos olvidemos de Espert. Hay dos investigaciones en marcha, y una de ellas ya tuvo allanamientos en Pergamino, su ciudad de origen”, señaló Hauser.

Los allanamientos, ordenados por el fiscal Domínguez, incluyeron la búsqueda de documentación y dispositivos electrónicos en un estudio contable de Pergamino —identificado como Estudio Escobar— que figura como domicilio fiscal de Espert. Parte de la información que derivó en este operativo habría surgido del análisis de documentación secuestrada en la vivienda del propio diputado.

La investigación apunta a determinar si Espert recibió dinero de origen ilícito, lo que podría configurar el delito de lavado de activos. “El solo hecho de recibir dinero proveniente de actividades ilegales puede generar responsabilidad penal. La defensa probablemente argumente que él no sabía nada, pero tendrá que demostrarlo”, explicó Hauser.

Además, la periodista señaló que el contrato comprobado entre Machado y Espert era por un millón de dólares, aunque solo se pudo confirmar un pago. “No está claro si hubo más transferencias o cuentas en el exterior no declaradas”, añadió.

En paralelo, surgieron nuevos elementos internacionales que refuerzan la pesquisa. La justicia de Texas confirmó que Machado enfrenta cargos judiciales en Estados Unidos, lo que otorga un marco más sólido a la causa local. También se detectaron vínculos con una empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, que afronta otro proceso judicial en ese país. El contador Fernando Escobar, titular del estudio allanado, actualmente se encuentra en España, donde habría instalado una cadena de heladerías. Su ausencia llamó la atención de los investigadores.

Con el avance de estas actuaciones, la situación judicial de José Luis Espert suma nuevos elementos comprometedores, mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito financiero entre el diputado liberal y el empresario acusado de narcotráfico.

