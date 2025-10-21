El "fantasma" de José Luis Espert no abandona a Diego Santilli: "Si ganamos el domingo, nos pelamos todos"

Es de público conocimiento que, cuando llegan los tiempos de campaña, los partidos políticos se ponen creativos. Algunos eligen mostrarse solemnes y patrióticos, otros prefieren hacer chistes o tirar guiños a la cultura pop, y algunos, directamente, sólo hacen chistes.

En ese contexto, el flamante primer candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Diego Santilli, ya había hecho de las suyas en la red social X. “¿Me pelo o no me pelo?”, escribió, con dos fotos: una con su clásica melena colorada y otra donde aparece sin un solo pelo, una broma obvia dirigida a José Luis Espert.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El colorado”, como lo llaman los militantes y ex compañeros de cada uno de sus anteriores sellos políticos (PJ, PRO, Juntos por el Cambio y ahora La Libertad Avanza), decidió redoblar la apuesta. En una entrevista con el “Gordo Dan” en el canal de streaming Carajo, lanzó sin dudar: “Si ganamos el domingo, nos pelamos todos”.

La frase provocó carcajadas y gritos en el estudio. El conductor, sorprendido, alcanzó a decir: “no sé si es tan gracioso”. Pero el candidato insistió en su desafío. Así quedó el pacto sellado: si Santilli gana en la provincia de Buenos Aires, todo el equipo del programa se afeitará la cabeza en vivo, durante el streaming oficialista.

La estrategia electoral de La Libertad Avanza, un misterio envuelto en un chiste

El caso de La Libertad Avanza es, cuanto menos, peculiar. Hace pocos días difundieron un video de campaña que pretendía, en teoría, orientar al votante sobre cómo encontrar su lista en la Boleta Única de Papel. En pantalla aparecieron Karen Reichardt y el ya mencionado Diego Santilli, oficial candidato bonaerense libertario.

Elecciones 2025: cómo votar y qué pasa si se tacha a un candidato de la Boleta Única de Papel

Hasta ese punto, nada fuera de lo común. Lo curioso vino después, cuando intentaron justificar por qué todavía aparece la cara de José Luis Espert en la boleta, pese a que el economista se bajó de la candidatura tras el escándalo por su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Con iluminación de estudio y sonrisa de comercial de shampoo, Santilli y Reichardt explicaron que “en la provincia La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila”. Pero enseguida el candidato lanzó la frase que se convirtió en furor y combustible para los memes: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”.

Sí. “Otra persona que bajó su candidatura”. No, no fue un deepfake ni una parodia. El video es 100% real y oficial, y además de circular en redes, también es emitido por televisión.

Como si no fuera suficiente, el lema elegido para esta campaña es “para votar al colorado, marcá al pelado”, un intento de humor didáctico que juega con su pelo rojizo y la calvicie de Espert, el original cabeza de lista. En modo tutorial, Santilli incluso muestra cómo marcar correctamente el casillero en la boleta. Y para cerrar, deja la frase solemne del manual libertario: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Qué dicen las últimas encuestas a una semana de las elecciones legislativas 2025

La publicación del spot coincidió con la oficialización judicial de la nueva lista bonaerense encabezada por Santilli. La Cámara Nacional Electoral había rechazado, poco antes, un pedido del partido para reimprimir las boletas y reemplazar la cara de Espert por la suya. El tribunal consideró que la solicitud era “fuera de tiempo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

El fallo, firmado por los jueces Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, advirtió que aceptar ese pedido abriría la puerta a reclamos sin fin y pondría en duda la seguridad del proceso electoral. Por eso, concluyeron que lo más sensato era mantener todo como estaba y evitar cualquier cambio que complicara el desarrollo de los comicios del 26 de octubre.

NG/LT