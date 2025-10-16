Karen Reichardt dijo que los votantes que "no tienen la capacidad de ver otra mirada" tienen "una enfermedad mental"

La candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt concedió una entrevista este jueves 16 de octubre al programa de Jonathan Viale por Radio Mitre y tuvo un fuerte cruce con Lucas Morando, panelista del programa, por las declaraciones de la exmodelo acusando de tener una enfermedad mental a quienes siguen votando al peronismo o a otros partidos de la oposición sin tener "otra mirada".

Todo comenzó cuando el conductor le consultó a su invitada: “¿Qué público tenés que ir a buscar?”. La referente libertaria contestó: “Es el electorado que no fue a votar porque el otro, la verdad, es una enfermedad mental”. En ese punto intervino Morando: “No sé si yo entendí mal o dijiste enfermedad mental. ¿Eso lo decís en serio de la gente que no los vota a ustedes?”. La mujer le respondió: “No, a ustedes no, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas: 'Yo estoy mirando algo', y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto, ¿por qué sigo votando a esto?”.

El panelista le remarcó: “Hay gente que piensa distinto, Karen, no son enfermos mentales”. La candidata le contestó: “No es que las personas piensan distinto. Es un tema cultural, no es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón, es un tema de cultura, lo tienen adentro”.

Morando le reclamó: “Pero vos no podés tildarlos de enfermos mentales por tener otra mirada”. Reichardt le aclaró: “No dije enfermos mentales, no cambies. Es una enfermedad mental. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos decís: 'Se me tara'”.

Tras la discusión, que generó un fuerte debate en las redes sociales, la candidata a diputada compartió un posteo en su cuenta oficial de X, con una captura del chat del programa de Viale donde varios cibernautas defendieron su postura y criticaron a Morando. Reichardt señaló: “¿Por qué ponen títulos en las notas que no dije? ¡Acá está lo que decía la gente! Esta nota fue hoy a la tarde por radio Rivadavia. Tuve la mejor intención, pero bueh”.

Posteo de Karen Reichardt defendiendo su postura tras la polémica con Morando

La anterior polémica de Reichardt

La exmodelo fue noticia el 8 de octubre pasado cuando se viralizó en las redes sociales un antiguo posteo que había hecho contra Lionel Messi en 2015: “Messi pu** solo haces goles en esa mierda de club. Cag** en la Argentina no existís. Y encima con la mano, for**”.

La candidata a diputada por La Libertad Avanza se defendió diciendo: “Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, ¿les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?”. Y agregó: “Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales”.

A continuación, mostraba el siguiente texto para callar a sus críticos: “Me duele más la renuncia de Messi que la derrota de la selección #SinMessi”.

