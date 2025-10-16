En medio de las chicanas lanzadas entre los candidatos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, el diputado Alejandro Finocchiaro se sumó a la controversia y desafió al candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a debatir con Diego Santilli, de la Alianza LLA-PRO.

"Saquen a Taiana del placard", arengó el legislador a través de su cuenta de X y en un video agregó: "A ese candidato, que encabeza la lista del populismo, que se hizo el cocorito invitando a desafiar a nuestra compañera de lista Karen Reichardt, sáquenlo del placard y que venga a debatir con el Colo Santilli. No se la aguante con el colorado".

El descargo del diputado del PRO se produjo luego de que Jorge Taiana, quien fue el primero en disparar, desafiara a debatir a Karen Reichardt, un hecho que se produjo tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, cuando aún no se sabía qué figura política encabezaría la lista libertaria en la Provincia de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Frente al desafío del candidato de Fuerza Patria, Diego Santilli se sumó a responderle y durante una entrevista televisiva con TN lanzó: "Quiero debatir con vos Taiana, aceptá al segundo de la lista, o al tercero. En la boleta estoy tercero, ¿Sabés?, vamos a debatir".

Jorge Taiana invita a debatir a Reichardt: "No sé si debo llamarte Karen o Karina"

Sin embargo, este miércoles, con Santilli ya confirmado como cabeza de lista por la Alianza LLA-PRO, Finocchiaro se sumó a la polémica por un eventual debate previo a las elecciones y compartió en sus redes sociales el fragmento de video en el que chicanea al exministro de Defensa.

Santilli invitó a debatir a Taiana: "Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera"

Cuando aún estaba a la espera de la confirmación de la Justicia Electoral, Diego Santilli habló tras ser elegido como reemplazo tras la renuncia de José Luis Espert, y, como cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, invitó a debatir a Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria en el mismo territorio.

"Lo convoco a Jorge Taiana a debatir. Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera", lanzó durante una entrevista en diálogo con Radio La Red y profundizó: "Me parece que tenemos que salir de los debates personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación, qué país queremos".

"Para votar al colorado, marcás al pelado": el ridículo spot de La Libertad Avanza

Desde su lugar, Santilli amplió: "(hay que debatir) si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante, si queremos volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza, a los piquetes todos los días en la calle, a la inseguridad galopante o si queremos ir a la Argentina que ahora necesita más diputados y senadores para sacar una modernización laboral, (...) un nuevo Código Penal, (...) ir a bajar impuestos".

"Lo invito a debatir a Jorge Taiana en estas dos semanas y media que quedan de campaña para discutir esa provincia y ese país", insistió el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que antes figuraba como tercero en la lista de LLA y ahora pasó al primer lugar.

AS/MU