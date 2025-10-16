Llaryora sobre el Gobierno de Milei: "Si no estuvieran tan mal, no hubieran tenido que ir a pedirle ayuda a EE.UU."

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que al gobierno del presidente Javier Milei “le está yendo muy mal”.

“A nosotros nos conviene que a los gobiernos le vaya bien, porque le tiene que ir bien a la Argentina. Cuando le va bien a un gobierno, le va bien a todo el país”, analizó el mandatario cordobés.

“El problema que estamos teniendo es que claramente le está yendo muy mal”, agregó en declaraciones a La Nación +.

“Si no estuvieran tan mal, no hubieran tenido que ir a pedirle ayuda a EE.UU. de la manera que fueron. Esto creo que es obvio”, insistió.

“Si vos vas a pedir plata porque no llega tu plan económico para el déficit, estás en un problema serio como el que estamos ahora. Le vas a pedir plata para la timba financiera, estás en un problema serio”, enfatizó Llaryora.

Provincias Unidas

“Si estuviéramos bien, nosotros no hubiéramos hecho Provincias Unidas, que somos de distintos partidos políticos”, expresó.

“Estamos estructurando un movimiento porque creemos que Argentina está en un sistema pendular, que vamos de crisis en crisis, y le falta sentido común y un proyecto productivo”, concluyó el gobernador.

“Hoy quedó demostrado en el Estadio Obras de Buenos Aires que la fuerza de los gobernadores, dirigentes y referentes de todo el país es enorme”, afirmó el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

“Una fuerza que impulsa el trabajo, la producción y el crecimiento que la Argentina necesita, y que muestra que se puede gobernar de otra manera: con equilibrio fiscal, social e institucional”, sostuvo el exgobernador de Córdoba.

“Con esa energía, podemos generar empleo, fortalecer la producción y lograr que las familias vuelvan a llegar a fin de mes, que puedan volver a ahorrar”, precisó Schiaretti.

También aseveró que “el plan económico del Gobierno fracasó, y las pruebas están a la vista”.

“Es momento de tomar decisiones sensatas, corregir el rumbo y enfocarnos en los problemas reales de la gente. Eso es lo que llevaremos al Congreso: una propuesta para ordenar la economía y volver a poner en marcha el país”, cerró en una publicación de la red social “X”.