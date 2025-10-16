Elecciones 2025: Vignolo apuntó contra Nación y dijo que ni Milei ni Cristina piden por Corrientes

En la recta final rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, subrayó la importancia de que la provincia cuente con representantes que prioricen los intereses locales, por encima de las órdenes partidarias nacionales.

En declaraciones radiales, Vignolo destacó el perfil de los candidatos a diputados de Vamos Corrientes –Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández–, afirmando que llevan al Congreso a "referentes formados, con pertenencia y compromiso" en defensa de la provincia.

Críticas a Milei y Cristina por "no tener a Corrientes en la agenda"

El funcionario fue especialmente crítico con los principales bloques opositores a nivel provincial, asegurando que sus candidatos obedecen lógicas que no contemplan las necesidades locales:

“Los candidatos de La Libertad Avanza van a hacer lo que diga Milei, y los del kirchnerismo lo que pida Cristina. Ninguno de ellos tiene a Corrientes en la agenda. Ni Cristina ni Milei piden por Corrientes”, sentenció Vignolo.

El ministro llamó a la unidad de los sectores que formaron parte de la vieja alianza ECO, ratificando el liderazgo del gobernador Gustavo Valdés.

Obras paralizadas y reclamo por el Segundo Puente

Vignolo también fue duro con el Gobierno Nacional por la paralización de obras de infraestructura clave en la provincia, mencionando directamente la autovía de la Ruta 12 y el Segundo Puente Chaco-Corrientes.

“No es posible que no puedan terminar 13 kilómetros de una ruta. Eso muestra incapacidad. La autovía no es solo una cuestión de obra pública, sino de seguridad vial”, afirmó el ministro.

En relación al nuevo puente, aseguró que "ya existe un crédito aprobado" y que la falta es de "decisión política". "Se miente cuando se habla de buscar financiamiento. El crédito está, pero no se asume la responsabilidad”, remarcó, en línea con las declaraciones previas del gobernador Valdés.

Falta de diálogo y crecimiento económico local

Consultado sobre el vínculo con el Gobierno Nacional, el secretario general reconoció la falta de interlocución: “Hacemos gestiones, pero no hay respuesta. Cada vez que queremos jugar la pelota, la devuelven a la tribuna”, graficó. Atribuyó esta situación a una "lógica de confrontación" desde Buenos Aires.

En materia económica, Vignolo destacó que Corrientes mantiene el equilibrio fiscal y sigue creciendo en empleo privado genuino, a pesar de la baja recaudación nacional.