Milei confirmó que el Gobierno busca construir el segundo puente Chaco–Corrientes con inversión privada

Durante su visita a Resistencia, el presidente Javier Milei ratificó que el proyecto del segundo puente interprovincial entre Chaco y Corrientes sigue en carpeta y que su gestión trabaja en una alternativa de financiamiento privado para concretar la obra más esperada del Nordeste argentino.

En una entrevista brindada al periodista Julio Wajcman tras el acto político realizado en la Plaza Belgrano, el mandatario aseguró: “Estamos trabajando en el puente para mejorarlo y que funcione mejor, pero también buscamos hacerlo desde la iniciativa privada para que haya un segundo puente. Estamos avanzando en eso”.

Una obra bajo revisión

La definición de Milei coincide con lo informado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un reporte elevado al Congreso Nacional, donde confirmó que el proyecto “se encuentra en revisión”. De acuerdo con ese documento, Vialidad Nacional comunicó que el Instituto de Ambiente de Corrientes otorgó una aprobación ambiental excepcional, aunque estableció que deberá realizarse una nueva audiencia pública antes de enero de 2026 para definir el plan ejecutivo definitivo.

Denuncian que Milei usó un avión de la Fuerza Aérea para hacer 10 minutos de campaña en Corrientes

El Gobierno nacional aclaró que la ejecución del segundo puente estará condicionada por la disponibilidad financiera, mientras se evalúan ajustes técnicos y presupuestarios para adaptar el proyecto a un esquema de participación público-privada.

Reunión con Zdero y mensaje político

Previo al acto en la plaza, Milei se reunió con el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider, candidata a senadora por La Libertad Avanza, con quienes repasó los temas de gestión conjunta y las prioridades de inversión en la región.

Durante su discurso ante cientos de militantes, el Presidente agradeció el recibimiento de los chaqueños y destacó el acompañamiento del gobierno provincial: “Es bueno estar en un lugar que tiene a un gobernador como Zdero, comprometido con el cambio, y saber que Silvana Schneider va a pelear en el Senado por las ideas de la libertad”, expresó.

Además, Milei pidió a los ciudadanos que lo acompañen en la recta final de la campaña: “Estamos en un momento bisagra de la historia. Les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Tras su paso por Resistencia, el mandatario se trasladó a Corrientes, donde continuó con su agenda de campaña junto a la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo. En ambas provincias, el eje de los encuentros giró en torno a la agenda de infraestructura pendiente y la posibilidad de reactivar grandes obras a partir de la participación de capitales privados.