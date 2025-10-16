Misiones: un candidato a diputado de la UCR murió tras sufrir un infarto en un streaming

Un trágico episodio conmocionó este miércoles a la provincia de Misiones. El dirigente radical Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), murió tras sufrir un infarto en medio de un debate transmitido por un canal de streaming.

La descompensación del dirigente de 64 años ocurrió en vivo durante una emisión del programa Dólar Blue, transmitido por La Casa del Streaming, donde Damiani participaba junto a Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Virginia Villanueva (Partido Obrero) y Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores).

Antes de la llegada de la ambulancia, Damiani fue asistido por Walter Villalba, exministro de Salud provincial, quien se encontraba presente en el programa. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, el candidato no logró ser estabilizado. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta elecciones 2025: cuál es la diferencia que hay entre LLA y Fuerza Patria y el impacto del "rockstar" Milei

Tras confirmarse la noticia, el canal emitió un comunicado oficial. “En este escueto comunicado, lo único que queremos decir en nombre de todo el equipo de Dólar Blue es por la salud del candidato Damiani, de la Unión Cívica Radical”, expresaron.

Por su parte, el conductor del programa, Lucas Doroñuk, pidió públicamente que no se difundan las imágenes del momento de la descompensación, “por respeto a la familia y a quienes se encontraban allí”. Minutos después del trágico episodio, la transmisión fue eliminada del canal de YouTube.

X (@passalacquaok).

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, también se refirió a la repentina muerte del dirigente radical a través de sus redes sociales. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”, escribió.

El Comité Provincial de la UCR de Misiones confirmó el fallecimiento de Hernán Damiani en redes sociales.

Desde el Comité Provincial de la UCR también despidieron a Damiani, a quien recordaron como “un militante ejemplar” del partido. “Hernán se definía a sí mismo como un ‘radical de Misiones’, expresión que sintetizaba su identidad política y su compromiso con los valores democráticos, el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia”, remarcaron.

Según informaron fuentes del radicalismo provincial, los restos de Damiani serán velados este jueves 16 de octubre desde las 9, en la Casa Radical, sede partidaria ubicada en avenida Comandante Buchardo 2474, en la ciudad de Posadas.

"Para votar al colorado, marcás al pelado": el ridículo spot de La Libertad Avanza

Quién era Hernán Damiani, el candidato a diputado de Misiones que murió tras descompensarse en una entrevista

Hernán Damiani inició su carrera política en los años ochenta como militante de Franja Morada, y desde entonces se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la política misionera.

A lo largo de su trayectoria, fue presidente de la UCR de Misiones, concejal de Posadas y legislador provincial entre 1991 y 1995, y nuevamente entre 1997 y 2001. Ese mismo año fue electo diputado nacional, cargo que buscaba volver a ocupar en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Presupuesto provincial en Misiones: el 69% está destinado a la inversión social

Además, integró la convención constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de Posadas. Por su participación en ese proceso, fue reconocido en 2024 por el Honorable Concejo Deliberante de la capital provincial, que destacó su aporte por “buscar el recambio político”.

Damiani formaba parte de la lista de candidatos adiputados nacionales por Misiones de la UCR.

De cara a las elecciones 2025, Damiani era candidato suplente a diputado nacional por la UCR en la lista encabezada por Gustavo González y Guadalupe Kolodziej.

TV