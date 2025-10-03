Presupuesto provincial en Misiones: el 69% está destinado a la inversión social

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2026, por un total de $4.045.600.921.000.

“Compromiso tanto con el equilibrio fiscal como con el equilibrio social”

“En un contexto marcado por la creciente ausencia del Estado Nacional, el Presupuesto para el año 2026 refleja nuestro compromiso tanto con el equilibrio fiscal como con el equilibrio social, premisas que se sintetizan en la figura de un Estado suficiente”, sostuvo el gobernador Hugo Passalacqua.

“Se prevé destinar el 69,17% de las erogaciones a la inversión social, garantizando educación y salud pública de calidad para todos los misioneros, así como la contención social necesaria para cada ciudadano”, agregó en una mensaje publicado en las redes sociales.

Obra pública

“También se asigna un 9,8% a la inversión en obra pública e infraestructura estratégica, un elemento fundamental para seguir potenciando nuestro desarrollo económico”, precisó el mandatario.

Además reconoció “el trabajo realizado por todo el cuerpo legislativo, al presidente de la Cámara, Dr. Oscar Herrera Ahuad; y al diputado Ing. Carlos Rovira”, al tiempo que subrayó que el articulado aprobado “expresa la racionalidad del modelo que Misiones viene cultivando desde años”.

“Frente a un escenario adverso en lo que respecta a la distribución de los recursos federales desde Nación, con inteligencia y cercanía los misioneros seguimos avanzando en paz, unidad y con nuestros propios esfuerzos”, concluyó Passalacqua.