Rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los senadores chaqueños en el nuevo revés para el Gobierno

El Senado de la Nación le dio otro duro golpe al Gobierno nacional al anular los vetos presidenciales a dos leyes clave: la de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, y la de Financiamiento Universitario. Con esta decisión, ambas normas entrarán en vigencia pese a la oposición del presidente Javier Milei.

Los senadores chaqueños María Inés Pilatti Vergara (Unión por la Patria) y Víctor Zimmermann (UCR) coincidieron en rechazar los vetos presidenciales. La nota llamativa fue la ausencia de Antonio Rodas (Unión por la Patria), quien no participó de la sesión.

Zimmermann: “El sistema universitario necesita más recursos para funcionar”

Durante el debate, Zimmermann fue el único representante de Chaco que tomó la palabra y centró su intervención en la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

“Según la Auditoría General de la Nación, las universidades perdieron el 49,1% de sus recursos reales entre 2023 y 2024. En inversiones, la caída fue del 95% y en recursos de capital, del 26,5%. Estos son datos oficiales, no opiniones”, advirtió el legislador radical.

Zimmermann subrayó que el 86% del presupuesto universitario se destina a salarios, el 11,5% a gastos operativos y apenas el 2,3% a inversiones, por lo que reclamó un debate serio sobre el Presupuesto 2026. “Mientras el Ejecutivo propone 4,8 billones de pesos, el sistema necesita al menos 7,2 billones para sostener su funcionamiento”, añadió.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación superior en el interior del país: “La formación, la ciencia y la técnica son esenciales para el desarrollo. Muchas familias chaqueñas dependen de la universidad pública para que sus hijos puedan estudiar y progresar”.

Ley Garrahan: impacto directo en la salud pediátrica

El senador también remarcó el alcance federal de la Ley Garrahan, que busca asegurar la atención pediátrica de alta complejidad en todo el país. “No hablamos solo del hospital Garrahan, sino de todos los centros públicos que brindan atención infantil. El año pasado, más de 4.500 niños chaqueños fueron tratados allí porque no podían recibir ese tipo de atención en la provincia. Es un pilar de la salud pública argentina”, sostuvo.

Pese al faltazo de Rodas, la Cámara Alta anuló los vetos presidenciales por amplia mayoría, con 59 votos a favor en el caso de la Ley Garrahan y 58 votos en el de financiamiento universitario.