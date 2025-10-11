La lucha por la novena banca: orgánicos de la UCR apoyan la Lista 3 “hasta ahí”

Ante una campaña congelada que no repunta, a dos semanas de las elecciones legislativas, la UCR de Córdoba exhibe su interna y transita por un camino cuesta arriba que plantea el escenario de la polarización protagonizada por La Libertad Avanza (LLA) de los Milei y la escudería de Provincias Unidas (PU), de Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

El candidato a diputado nacional Ramón Mestre enfrenta el desafío de pulsear por la novena banca en medio de la rosca radical que muestra al núcleo duro que apoya, los indignados deloredistas que “no mueven un dedo” y los “orgánicos” a la Lista 3 (UCR) que dan señales de respaldo, pero “hasta ahí”. En el mestrismo se confían de que “llegan”, pero los sondeos exponen otra realidad. A la última palabra la tendrán las urnas.

Acerca de este último lote, una voz radical se animó a clasificarlos en tres: “los orgánicos que laburan”, los que “sólo ponen la cara” y otros que “no hacen nada”. A algunos que estuvieron en el lanzamiento de Mestre en Casa Radical “no se los vio más”, lanzó con ironía un correligionario “orgánico” comprometido con la campaña, aunque dejó a salvo a los que se muestran activos en sus territorios.

En el bloque de legisladores radicales hay dirigentes de peso territorial que se muestran “orgánicos” a la Lista 3, pese a las diferencias que pueden tener con Mestre tras una interna que terminó en una implosión y dejando afuera al “candidato natural”, Rodrigo de Loredo. El “factor Milei” hizo lo suyo, pero las duras asperezas entre ambos nunca terminan de limarse. Esa puja está que arde. “Desensillar hasta que aclare”, dijo un aliado de De Loredo que no ve la hora de que pase el 26 de octubre.

Matías Gvozdenovich (jefe de la bancada), Miguel Nicolás, Carlos ‘El Cali’ Carignano, Ariel Grich, Víctor Molina, Alfredo Nigro y Oscar Saliba aparecen en este grupo que han comprometido su apoyo a la boleta radical en la campaña. “Carlos Briner, doy por hecho que también. Claro; en su forma”, aportó un interlocutor. A estas filas hay que sumar a Dante Rossi, quien se muestra con el primer candidato a la Cámara baja en su recorrida proselitista.

“Yo juego el partido, pues no me voy a ir para atrás, pero tampoco me pidan que deje la vida”, expuso un radical con despliegue territorial que sintetiza la postura de los “orgánicos”. “En el interior, el histórico afiliado va a votar a la Lista 3”, dijo una voz del sudeste provincial que, a raíz de eso, activó con cierta apatía el aparato, pero a media máquina.

En su lectura sobre el desinterés del electorado, sentenció: “La campaña está congelada”. Un dirigente peronista dijo lo mismo. “La gente está en otra”, sumó un boina blanca que se mueve por la geografía cordobesa. Según sus números, LLA le saca 10 puntos a Schiaretti (PU). En el comando del PJ dicen que ganan. Otros sondeos exhiben una pulseada pareja.

Apoyos orgánicos



“Mi partido es el radicalismo. Esté bien, esté mal, yo voy a estar ahí”, declaró Gvozdenovich al expresar su respaldo orgánico a la Lista 3. “Más allá de las diferencias, uno es radical y tiene que apoyar al partido. En todos los años que tuvimos que ir con la Lista 3, lo hicimos”, remarcó la espada parlamentaria de la UCR.

Sin embargo, dejó un mensaje a la interna detonada, pero fijó el norte hacia 2027 con una UCR encabezando un frente electoral. “Hay dirigentes que piensan que están por encima del partido o que los votos son de una sola persona. Los votos son de cada uno de los intendentes y de cada dirigente que te junta los votos. Para ganar necesitas de todos”, aseveró.

“El radicalismo unido y de manera orgánica votará a la Lista 3 y muchos cordobeses también acompañarán convencidos que es la única alternativa frente a los modelos de Milei y el de Schiaretti y Llaryora. Ambos no tienen soluciones para la pobreza, la inseguridad, la corrupción, los magros sueldos y jubilaciones y la crisis económica. Ninguno ha logrado resolverlo en su propio ámbito. El radicalismo es la alternativa que tiene la provincia para ser representada con honestidad, con ética y con futuro”, afirmó Nicolás.

Su par del norte cordobés aportó: “Como legislador electo por JxC y miembro de la UCR expresé en su momento el apoyo a una alianza que encabezara la UCR. Pero esto no prosperó y el proceso desembocó en una lista única de nuestro partido. Vamos a ser respetuosos de esa institucionalidad y acompañar esa lista”, opinó Molina.

El alfonsinista Rossi también fijó postura en clave electoral. “No hay ninguna causa para que un radical no acompañe la Lista 3 y a su partido. Mestre representa la posición correcta para este tiempo: el radicalismo no tiene nada que ver con un gobierno cruel e insensible como el de Javier Milei, ni con el Cordobesismo, que dice que va a mejorar salarios y, en Córdoba, un docente cobra debajo de la línea de pobreza”, concluyó.

Compromiso asumido

En su recorrida en campaña por los cuatro puntos cardinales de la provincia, Mestre rubricó una serie de “pactos” con el votante y la dirigencia radical. Se trata de acuerdos regionales que incluyen una serie de compromisos con el interior que impulsará en el Congreso si accede a una banca.

El primero de estos “pactos” lo firmó en San Francisco —en el Este provincial— en presencia de un grupo de afiliados encabezados por Marco Puricelli y representantes del Comité local. Le siguió el “Pacto del Norte” en Tulumba y hace unos días estampó la firma por el del Sur en Río Cuarto, junto a Grich.

Mestre completó el circuito el viernes pasado con la rúbrica del “Pacto del Oeste” en Salsacate, ante los dirigentes Karina Figueroa (intendenta), Ricardo Zalazar y el legislador Fernando Luna. Fue en el marco de un acto que congregó a radicales de los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. “La UCR es la fuerza que hace falta para defender a los cordobeses con coherencia, valentía y valores”, remarcó.

Bajo el leitmotiv de campaña “Voy a defenderlos allá en Buenos Aires y acá en Córdoba”, Mestre cargó contra el PJ en el poder en busca del voto con tonada a dos semanas de las legislativas. “Ni peronistas. Ni mileistas. Mejor Mestre”, reza su último spot.

“De la plata que la Nación le manda a Córdoba para los jubilados, el gobierno cordobés le descuenta un 5% de obra social, un monto fijo para el Fosaet y un aporte solidario del 20%. Voy a trabajar para terminar con esta mentira y honrar a mi viejo, que cuando fue gobernador dejó la Caja de Jubilaciones acomodada. Caja que en 25 años los peronistas destruyeron y reventaron los bolsillos de los jubilados y pensionados de Córdoba”, fustigó.