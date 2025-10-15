Bronca radical: Dura acusación de la UCR a Llaryora y Prunotto por “usurpar” sus símbolos en acto del PJ

El acto en plena campaña del cordobesismo llaryorista en el pago chico de la vicegobernadora Myrian Prunotto alteró los ánimos de la dirigencia de cúpula del radicalismo cordobés que denunció la "usurpación de símbolos partidarios". En ese marco, se fogonea "una investigación" sobre el caso en el plano de la justicia electoral.

¿El motivo? Es que el espacio prunottista utilizó la simbología radical para celebrar un mitin proselitista en la noche de este martes en Estación Juárez Celman que protagonizó junto a los candidatos peronistas en Provincias Unidas. Hasta hay foto y video -difundido por los radicales "orgánicos"- donde se lo ve al gobernador Martín Llaryora levantando una bandera roja y blanca.

"El mejor radicalismo cordobés acompañó hoy (por ayer) en Estación Juárez Celman a Juan Schiaretti y los candidatos de Provincias Unidas. Junto al gobernador Martín Llaryora y la senadora Alejandra Vigo demostramos que el ejemplo de Córdoba de unir al radicalismo con el peronismo y otros partidos ya superó al partido cordobés y tiene alcance nacional", expresó a través de las redes Prunotto, al referirse al acto que organizó y que hizo estallar la bronca en Casa Radical.

Ante lo sucedido en el cónclave político en el territorio de la dirigente de origen radical aliada al PJ, aunque expulsada del centenario partido, espadas de la UCR con tonada activaron una dura embestida contra el binomio Prunotto-Llaryora.

En su contraofensiva, los boina blanca lanzaron artillería pesada contra el cordobesismo. La vicepresidenta de la UCR de Córdoba, Alejandra Ferrero, y el secretario del Comité Provincia de la UCR, Miguel Nicolás, denunciaron "una usurpación de símbolos partidarios" por parte del peronismo que "merecerá la investigación correspondiente” de la justicia electoral, declararon.

"La Unión Cívica Radical nada tiene que ver con el acto organizado por el peronismo en Juárez Celman”, abrió fuego Nicolás en declaraciones a Perfil Córdoba, y cuestionó: “La confusión generada por el oficialismo cordobés es un aviso de poder y es una usurpación de símbolos partidarios que merecerá la investigación correspondiente".

Al levantar el tono de la crítica, el legislador radical puntualizó que “la Unión Cívica Radical no organizó, no participó de ningún acto, ya sea oficial o proselitista, en la ciudad de Juárez Celman y nada tiene que ver con la presencia del gobernador Llaryora, ni de la vicegobernadora, ni de (Juan) Schiaretti, ni de ningún candidato de Provincias Unidas".

"El radicalismo en esta elección, con la Lista 3 encabezada por Ramón Mestre, lleva candidatos propios", sentenció el integrante de la cúpula partidaria. El poder interno de la UCR alzó la guardia ante la movida prunottista-llaryorista en la recta final de la campaña, de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Transfuguismo

Al redoblar su crítica contra Prunotto, Nicolás cargó duro: "El tránsfuga creerá que son todos de su condición o calaña. Y por ello, rechazamos y denunciamos todo intento de cualquier ciudadano, de utilizar los símbolos de la UCR, sin tener el aval partidario de las autoridades correspondientes".

En esa línea, el histórico dirigente del radicalismo con tonada enfatizó: "Abrazar la UCR es un acto de convicción de vida y profesar su fe doctrinaria es para aquellos que están convencidos que es la mejor propuesta de gobierno para nuestra sociedad".

"Algunos pretenden robar esos principios y alquilarlos para beneficio propio, lo cual no vamos a permitir jamás. La Unión Cívica Radical no se alquila, no se vende por ninguna autoridad provincial que la quiera usar", fustigó Nicolás contra el binomio de poder en territorio cordobés.

Al exhibir un marcado malestar y su rechazo al episodio protagonizado por el PJ, el integrante de la bancada UCR aseveró "Lo que hacen la dupla Schiaretti - Llaryora es manchar la bandera de los principios democráticos", y completó: “Las alianzas se hacen de partido a partido, con unidad conceptual y programática, no con ningún trasnochado/a suelto o expulsado del partido que se dice ser de una agrupación política".

Deloredismo al palo

Por su parte, Ferrero calificó como "bochornosa" la actitud del partido que se referencia en LLaryora y Schiaretti. La dirigente radical habló de "usurpación y provocación del peronismo" en plena campaña por utilizar "las insignias y símbolos pertenecientes a otro partido político, que es la UCR".

Al reafirmar su denuncia contra el PJ, la autoridad del centenario partido lanzó un tiro por elevación a la justicia electoral. "Espero que el juez electoral investigue el tema y gire al fiscal de turno para analizar si esta actitud bochornosa donde un partido político -de Schiaretti y Llaryora- en plena campaña utiliza las insignias y símbolos pertenecientes a otro partido político (que es la UCR) configura un delito".

En su contragolpe, la deloredista todoterreno también apuntó duro contra Prunotto. "No me extraña las provocaciones de este ‘cordobesismo’ que atropella y falta el respeto sistemáticamente; y lamento la actitud de la vicegobernadora, que aún expulsada por nuestro partido, necesita seguir arriando las banderas radicales para subsistir", lanzó. "Otras mujeres como (Elisa) Carrio y (Margarita) Stolbizer se fueron y le dieron contenido propio fundando otros espacios políticos", le enrostró.

En su embestida, la radical halcón no se guardó nada. “En Córdoba no hay creaciones nuevas, hay amontonamiento, mezcla de identidad, confusión, y usurpación”, remarcó Ferrero, y concluyó: “Lamento que el gobernador se preste y apoye esta actitud que roza el ridículo, no se dan cuenta que a la gente lo único que le importa es lo que gastan en cada acto con la nuestra".