"Para votar al colorado, marcás al pelado": el ridículo spot de La Libertad Avanza

"Para votar al colorado, marcás al pelado" es el eslogan que La Libertad Avanza eligió para explicar que la Justicia electoral oficializó a Diego Santilli como su primer candidato, mientras que en la boleta José Luis Espert aparecerá como cabeza de lista. Sin mencionar al diputado envuelto en un escándalo por supuesto financiamiento narco y luego de que la Junta Electoral bonaerense rechazara que LLA exhiba afiches con la cara de Santilli en los centros de votación, los candidatos brindaron un instructivo sobre cómo votar con la boleta única de papel.

“Soy Diego ‘el Colo’ Santilli. Y yo soy Karen Reichardt”, se presentaron los dos primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en el último video de campaña que compartieron en sus redes sociales. “Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado”, postula el cambiemita.

Karina Celia Vázquez (quien se llama Karen Reichardt artísticamente) entonces advierte: “Así que cuando estés por votar con la boleta única prestá mucha atención”. “En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila”, detalla Santilli y, llamativamente, evita mencionar a Espert al decir: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”.

“No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al colorado, marcás al pelado”, manifesta Santilli y muestra cómo hay que tildar el cuadrado de la boleta con la cara de Espert. “Este 26 de octubre, acompañanos con tu voto”, pide Reichardt y Santilli concluye: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La pieza audiovisual impacta por sus juegos de palabras, la forzada omisión de José Luis Espert y por la rapidez con la que fue publicada este martes 14 de octubre a las 22. El mismo día, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la lista del oficialismo para las legislativas y determinó que Diego Santilli encabece la fórmula, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

A Espert lo investiga la Justicia Federal de San Isidro: el excandidato admitió que recibió dinero de Federico Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. El también extitular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados anunció su intención de bajarse de la contienda el domingo 5 de octubre por la tarde.

El último mensaje en X de Espert fue: “Por la Argentina, doy un paso al costado”. “A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, sostuvo.

El primer spot de LLA con Santilli como protagonista

El oficialismo nacional avanzó el domingo 12 de octubre por la noche con una serie de spots con los candidatos del oficialismo para cada distrito, en la que se repite siempre el guion y aparece por primera vez Diego Santilli, por el eyectado José Luis Espert en la lista de diputados bonaerenses.

“Durante el último año y medio, el presidente Javier Milei le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo. Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”, arranca Santilli. “Este 26 de octubre no nos podemos quedar a mitad de camino. Necesitamos las reformas para que el país cambie para siempre. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, añade luego.

Entre ambas intervenciones, aparece un clip de Milei mirando a cámara, con su ya típico ángulo picado, en el que propone: “Reformas profundas en lo económico: eliminar impuestos, crear empleo genuino y terminar con los privilegios de los jefes sindicales. Apertura comercial para exportar más y que los argentinos puedan comprar productos más baratos. En seguridad: endurecer las penas, bajar la edad de imputabilidad y combatir el narcotráfico”.

El guion se repite todas las veces, con leves diferencias al momento de señalar el “desastre inflacionario” de la oposición. Mientras Santilli habla del “kirchnerismo”, candidatos como Patricia Bullrich (para el Senado, por CABA) apuntan contra “Alberto Fernández y Sergio Massa”. La cuenta oficial del partido violeta subió así spots casi idénticos de candidatos de muy diversa popularidad: desde funcionarios nacionales que apuntan al cruce hacia el Legislativo, hasta referentes provinciales de la extrema derecha.

