Fuerza Patria mantiene ventaja sobre La Libertad Avanza en Buenos Aires según Zuban-Córdoba

En la provincia de Buenos Aires, la ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza se mantiene sólida de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, según la última encuesta de Zuban-Córdoba, que consultó a 1.800 personas entre el 8 y el 10 de octubre. La lista encabezada por Jorge Taiana alcanza un 46,1 por ciento de intención de voto, mientras que La Libertad Avanza, con Diego Santilli como primer candidato, registra 33,6 por ciento, a pesar de los intentos del libertarismo por revertir la tendencia.

El estudio refleja un clima de polarización marcado: las listas minoritarias apenas superan el 2 por ciento, y los espacios tradicionales como la Coalición Cívica o el FIT se mantienen por debajo del 2 por ciento. La renuncia de José Luis Espert y los escándalos vinculados al narcotráfico, que derivaron en la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, golpearon al espacio libertario, aunque un 34 por ciento de los bonaerenses asegura que votará por La Libertad Avanza pese a todo, y sólo un 5 por ciento cambió de opinión tras los hechos.

El debate en el programa "Comunistas" de Bravo TV profundizó estos números y la percepción del gobierno nacional. El conductor Santiago Llull destacó que la aprobación general es baja, con sólo un 36 por ciento de imagen positiva y un 73,1 por ciento de desaprobación, de los cuales el 58,6 por ciento desaprueba totalmente. El Doctor en Historia Eduardo Sartelli y el diputado nacional Esteban Paulón coincidieron en que esta elección genera expectativa porque puede definir la orientación política futura, aunque subrayaron que la insatisfacción con la democracia liberal y la crisis económica influyen decisivamente en el voto.

En la comparación entre los candidatos, Taiana obtiene un 49,7 por ciento de imagen positiva frente a 42,7 negativa, mientras que Santilli registra 37,4 positiva y 57,2 negativa. Milei mantiene sólo un 36 por ciento de percepción favorable frente a 63,4 negativa, y otros referentes libertarios como Victoria Villarruel y Karen Reichardt acumulan desaprobaciones superiores al 66 por ciento y 71 por ciento respectivamente. Sartelli señaló que la identificación con Taiana puede deberse más al rechazo a Milei que a un apoyo directo a la figura del candidato peronista.

La Cámara Nacional Electoral determinó que Santilli reemplaza formalmente a Espert en la lista por la Ley de Paridad de Género, aunque sin reimpresión de boletas la papeleta seguirá mostrando la imagen de Espert. Aun así, el candidato libertario ha intentado reposicionar su imagen con un leve aumento en la valoración positiva y un descenso en la negativa, pero los números siguen estando por debajo de los referentes del peronismo.

