Santiago Giorgetta: “El Gobierno enfrenta una elección compleja pero aún conserva bastiones clave”

El analista político Santiago Giorgetta evaluó el escenario electoral de cara a los comicios del 26 de octubre, destacando que el oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, enfrenta una elección “compleja” pero con chances de mantener fuerza en distritos estratégicos.

“Vemos una elección entre el 30 y el 35% de intención de voto a nivel nacional. En Mendoza, la Libertad Avanza podría obtener una victoria sin grandes rivales, y en la Ciudad de Buenos Aires también se perfila un triunfo, aunque con márgenes más ajustados”, explicó Giorgetta.

En contraste, el panorama en la Provincia de Buenos Aires sigue siendo más adverso, con Fuerza Patria superando el 40% de intención de voto. “El Gobierno logró detener una caída fuerte, pero se mantiene en torno a los 30 o 33 puntos”, precisó el analista.

La boleta de José Luis Espert, una incógnita en la Provincia

Uno de los factores que, según Giorgetta, podría incidir en el voto bonaerense es la aparición de José Luis Espert en la boleta de La Libertad Avanza, tras la baja de Diego Santini. “Puede generar confusión. Los votantes esperan ver al candidato que ven en campaña y eso puede impactar en el resultado”, señaló.

El consultor agregó que el cambio no fue parte de una estrategia sino “un error político”. “Reimprimir las boletas habría costado unos 15 mil millones de pesos, algo difícil de justificar en un contexto de ajuste y esfuerzo fiscal”, sostuvo.

Menor participación, otro riesgo para el Gobierno

Respecto al nivel de participación, Giorgetta adelantó que no espera un aumento en la concurrencia a las urnas. “Nuestro pronóstico es que incluso puede haber menos participación, sobre todo entre votantes de La Libertad Avanza. Es un problema porque son parte de la base electoral del Gobierno”, explicó.

El analista también apuntó que el desinterés político está vinculado al contexto económico. “En 2011 votó el 85% del padrón, porque la situación económica era buena. Hoy, con la crisis, hay más resignación y descreimiento. Es lamentable, pero esperemos que en el futuro la gente vuelva a valorar el poder del voto”, concluyó.