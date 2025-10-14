La Justicia electoral oficializó a Santilli como primer candidato pero en la boleta Espert será cabeza de la lista

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la lista del oficialismo para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y determinó que Diego Santilli encabece la boleta, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Santilli pasó de ocupar el tercer lugar al primero por la renuncia de José Luis Espert, acusado de estar financiado con dinero del narcotráfico.

A Espert lo investiga la justicia federal de San Isidro: el ex candidato admitió que recibió dinero de Federico Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. El martes pasado la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Machado a ese país, en un trámite que se extendió por casi tres años.

El ex titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados anunció su intención de bajarse de la contienda el domingo 5 por la tarde. Horas después, el presidente Javier Milei dijo que pretendía que lo reemplace Diego Santilli, (¿ex?) Pro, quien hasta ese momento era tercero en la lista.

El miércoles 8 Ramos Padilla, juez federal de La Plata, planteó que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía La Libertad Avanza, sino en la que le seguía en la lista, Karen Reichardt, conductora de un programa sobre animales en la TV Pública. En la misma línea se habían pronunciado los fiscales de primera instancia, María Laura Roteta y ante la Cámara, Ramiro González.

Ramos Padilla argumentó en defensa de la ley de paridad de género y en la necesidad de evitar una interpretación regresiva que, según el Ministerio Público Fiscal, “atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado, que además (...) podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

Con la premura ante la proximidad de las elecciones, el sábado 11 la Cámara Electoral, con los votos de los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas (el tercer integrante, Alberto Dalla Vía, estaba de licencia), consideró que la interpretación del juzgado de primera instancia era una “singular interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019 y al criterio mayoritario de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

Con la sentencia de este martes, el juez Ramos Padilla se adecuó al fallo de la Cámara Electoral y oficializó la lista de candidatos titulares y suplentes de La Libertad Avanza: ordenó que la lista la encabece Santilli pero ratificó su postura de la sentencia del 8 de octubre, que, advierte, se apoyaba en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género.

El juez indicó que “si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

Tras la renuncia, la foto queda

El 26 de octubre los bonaerenses verán en la Boleta Única Papel (BUP), la imagen de Espert: la Cámara Electoral rechazó el pedido del Gobierno para reimprimirlas, ante la falta de tiempo.

El último mensaje en X del ex candidato libertario fue el domingo 5 de octubre. Allí escribió: “Por la Argentina, doy un paso al costado”. “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, sostuvo.

Malena Galmarini impugnó ante la Corte

Este lunes, la dirigente peronista Malena Galmarini presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que sea Karen Reichardt quien encabece la lista con el argumento de que “se respeten los derechos electorales del género femenino establecidos en la ley 27.412 y su decreto reglamentario”. Por el momento, Santilli encabezará la lista pero los bonaerenses verán la cara de Espert en la boleta.