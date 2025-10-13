La Justicia electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas de LLA en PBA y se mantendrá la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral declaró esta tarde que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, por lo que la foto del renunciado candidato libertario José Luis Espert seguirá exhibida en la nómina de esa alianza.

“El proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires”, indicó la CNE en su resolución.

Según el informe técnico de las autoridades del Correo Argentino, la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia es el próximo 16 de octubre, aunque el procedimiento para reimprimir las boletas demandaría, al menos, cinco días hábiles, lo que torna inviable la realización de ese proceso dentro de los tiempos previstos.

De esta manera, la CNE explicó que desde el último viernes 10 de octubre está vencido el plazo para iniciar la reimpresión de boletas: el recurso fue presentado el sábado 11 y quedó en condiciones de ser tratado un día después, tras la opinión del fiscal electoral.

En consecuencia, el tribunal resolvió que el planteo de reimpresión de las BUP no puede prosperar por resultar materialmente imposible y, por lo tanto, carece de “interés jurídico actual” emitir un pronunciamiento sobre la apelación elevada.

En la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral, la lista oficialista quedó golpeada cuando Espert, admitió haber recibido 200.000 dólares del empresario Fred Machado, reclamado por la justicia de Estados Unidos para su extradición por narcotráfico y estafa, entre otros delitos.

Javier Milei intenta recuperar terreno tras una importante derrota en una elección legislativa provincial el mes pasado, pero la renuncia del diputado a la candidatura fue un gran golpe. El presidente, sin embargo, defendió contundentemente a Espert en una entrevista al canal LN+, en la que acusó a la oposición de difundir un "conjunto de calumnias, injurias y todas estas cosas aberrantes". "Le hicieron una operación siniestra", agregó Milei.