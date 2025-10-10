El Gobierno apeló el rechazo a la reimpresión de boletas en Buenos Aires y pidió "garantizar la expresión genuina de la voluntad popular"

La Libertad Avanza (LLA) apeló este viernes 10 de octubre, ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), la resolución de la Junta Electoral Nacional, Distrito Buenos Aires, que se opuso a su pedido de reimpresión de boletas tras la salida de la lista de José Luis Espert por el escándalo que lo vincularía a un narcotraficante.

Según Clarín, Juan Osana, Alejandro Carranzio y Luciano Gómez Alvariño, apoderados de LLA, presentaron un escrito de 14 páginas donde señalan que “la reimpresión resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable, siempre que medie una decisión judicial urgente, ello sostenido en las sólidas garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior de la Nación durante su exposición”.

El gobierno pidió reimprimir las boletas que llevaban como candidato a José Luis Espert

Y agregan que “resulta materialmente posible y jurídicamente procedente” reimprimir las boletas “a fin de garantizar la expresión genuina de la voluntad popular como derecho político y electoral básico”.

Frente al cuestionamiento de la Junta, que expresó que el Código Electoral determina plazos específicos para cada etapa de la votación, y cambiarlos sería “un riesgo institucional”, los apoderados de LLA aseguraron, en el escrito al que tuvo acceso Clarín, que los comicios están “plenamente garantizados por la eventual disponibilidad de las boletas ya impresas frente a cualquier contingencia".

Y agregaron que "corresponde a la Justicia Electoral asegurar que el derecho al voto se desarrolle en las mejores condiciones posibles de información, imparcialidad y libertad, siendo el fin último perseguido por la normativa electoral el de asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral”.

La boleta que ya está impresa de LLA con Espert encabezando la lista

Cómo rechazó la Junta Electoral bonaerense el pedido de LLA para reimprimir las boletas

El jueves 9 de octubre la Junta Electoral bonaerense no aceptó, por “temporal y jurídicamente inviable”, la solicitud de La Libertad Avanza para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito que serán usadas en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Noticias Argentinas accedió a la resolución oficial donde se expresa que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, y se ordena “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

Reimpresión de boletas: siete fuerzas políticas impugnaron la intención del oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert

La Junta Electoral señaló que es “material, temporal y jurídicamente inviable” reimprimir las boletas por la renuncia de Espert. A esto se suma que realizar todo ese proceso implicaría, según los informes técnicos, un gasto superior a los 12.000 millones de pesos.

Diego Santilli y Karen Reinhardt

Jorge Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral; y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral, firmaron esta resolución.

Por ese motivo, a menos que la apelación libertaria sea aceptada por la Cámara Nacional Electoral, la foto de Espert seguirá encabezando las boletas de LLA en la provincia de Buenos Aires, aunque los primeros lugares estén ahora en manos de Karen Reichardt y Diego Santilli.

