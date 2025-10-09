Misiones: Passalacqua recibió al embajador de Alemania en Argentina

El gobernador Hugo Passalacqua recibió al embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, para dialogar sobre cooperación cultural, económica y el valor de la inmigración alemana en Misiones.

200 años de amistad entre Alemania y Argentina

El encuentro reafirmó este jueves los históricos lazos entre ambos pueblos y anticipó nuevas acciones conjuntas en el marco de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina.

Además participaron de la reunión la diputada provincial Carolina Butvilofsky y el cónsul honorario de Alemania en Posadas, Christian Kegler.

El gobernador destacó el valor histórico y social de la inmigración alemana en Misiones y recalcó que la provincia reúne todas las condiciones para seguir fortaleciendo ese vínculo.

La palabra del embajador de Alemania en Argentina

“Es un honor estar por tercera vez en la provincia de Misiones, donde una parte importante de la población tiene raíces alemanas. Siempre me sorprende la calidez de su gente”, expresó Lamlé.

También señaló que uno de los ejes de su visita fue acompañar la sesión de la Cámara de Representantes, donde se tratará la sanción del Día Provincial de la Inmigración Alemana, una iniciativa impulsada por la legisladora Carolina Butvilofsky.

“El tratamiento de esta ley convierte a Misiones en la primera provincia del país, y posiblemente del mundo, en reconocer oficialmente el aporte de la inmigración alemana al desarrollo común de la Argentina. Es un gesto extraordinario”, enfatizó.

“Tenemos un enorme potencial aquí: casi 400 mil personas con ascendencia alemana sobre una población de 1,2 millones. Queremos que los jóvenes se involucren más y colaboren con la Cámara de Comercio Alemana en Buenos Aires. Esa unión puede proyectar nuevas oportunidades”, concluyó.

