Una encuesta realizada el 11 y 12 de octubre a nivel nacional revela los efectos que el show de Javier Milei en el Movistar Arena podría tener en las próximas elecciones legislativas.

A la hora de anticipar su voto, el 34,6 por ciento de los encuestados manifestó que elegiría a La Libertad Avanza, el 32,2 a Fuerza Patria, el 5,7 por ciento a Provincias Unidas, el 4,4 por ciento a la izquierda y el 6,2, a otros espacios políticos. El 6,3 por ciento declaró que votaría en blanco o de forma nula, y un importante 10,6 por ciento, dijo que aún no había decidido a quién votar.

El show empeoró la imagen del presidente, pero no el apoyo electoral a su partido

En cuanto a la imagen presidencial, el 31 por ciento de los encuestados dijeron que su opinión sobre Milei empeoró después del recital, mientras que solo el 10,6 por ciento afirmó que su opinión mejoró por el show. El presidente retiene un 37,2 por ciento de imagen positiva, pero se enfrenta a un 47,4 por ciento de imagen negativa, según el estudio de la consultora Rubikon.

Respecto del rumbo del país, el 35 por ciento considera que está en "la dirección correcta", mientras que otro 46,2 por ciento tiene la impresión contraria.





La polarización sigue dominando la escena

Más allá del porcentaje de intención de voto, las dos fuerzas políticas predominantes enfrentan un escenario muy polarizado, donde los números de rechazos sobrepasan a los de apoyo. La Libertad Avanza tiene un piso de 29,7 por ciento de votos seguros, en términos de identificación partidaria; pero como a la vez el 35 por ciento de los votantes expresan rechazo, su techo es calculado en un 64,7 por ciento.

Por otra parte, la encuesta de Rubikon atribuye a Fuerza Patria un piso más bajo de identificación, en un 21,3 por ciento, y un rechazo mayor, en un 41,8 por ciento; esto lleva a un cálculo del 58,2 por ciento como techo.

Ante la pregunta "¿Qué tan buen cantante te parece Javier Milei?", el 53,3 por ciento de los encuestados eligió la opción "Muy malo"; el 10 por ciento eligió "Malo", y el 20 por ciento, "Regular". Menos de dos de cada diez encuestados consideran que el presidente canta bien.

El efecto emocional del show del Movistar Arena más relevado fue "vergüenza", con el 35,8 por ciento. Otro 18,1 por ciento de los encuestados dijo haber sentido "rechazo". Un 20,5 por ciento eligió la palabra "diversión"; no está claro si esta diversión implica un apoyo al Gobierno o una suerte de consumo irónico. Solo el 9,6 por ciento de las personas consultadas dijo haber sentido "orgullo" al ver el espectáculo protagonizado por el Presidente.

En términos de economía, cuatro de cada diez argentinos se declaran frustrados o cansados, mientras uno de cada cuatro expresa una “esperanza cautelosa” frente al porvenir. En la comparación con una película, un 25,6 por ciento de los encuestados consideró que la economía argentina podría ser "un documental que nadie termina de entender"; un 23 por ciento la comparó con "una comedia absurda" y otro 22,8, con "un drama que promete final feliz". Un 15,8 eligió la opción "película de suspenso"; la frase "película de terror" no estaba en el menú de la encuesta.

Solo uno de cada cinco encuestados declaró que sus ingresos le "alcanzan bien" para cubrir los gastos de su hogar y tener algún resto. Tres de cada diez declararon que llegan "justo, sin margen para ahorrar"; Uno de cada cuatro dijo que los ingresos "a veces alcanzan, a veces no" para cubrir los gastos. Por último, uno de cada cinco argentinos no llega a cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos.

En cuanto a la inflación, seis de cada diez encuestados estiman que es "bastante mayor" que la declara el Gobierno, mientras que tres de cada diez piensan que los números oficiales coinciden con la realidad.



Ante la pregunta de cuál perfil de ministro genera más confianza para enfrentar la crisis económica, vuelve a verificarse la polarización: un 41,7 por ciento se decanta por un "ministro “peronista / tradicional” que priorice empleo, políticas sociales y rol activo del Estado", mientras que el 38,8 elige un "ministro alineado con el proyecto de Milei: liberalismo, ajuste, apertura de mercados".

Para el estudio se realizaron 1.235 entrevistas efectivas realizadas entre el 11 y el 12 de octubre de 2025. Los resultados fueron ajustados mediante ponderación por sexo, provincia y voto en primera vuelta de 2023, para reflejar con mayor fidelidad la composición del electorado. El margen de error es de ±3% para el total de la muestra nacional, con un nivel de confianza del 95%.