Show de Javier Milei en el Movistar Arena: “Todo el mundo de la política quedó un poco perplejo”

El periodista, Alejandro Gomel, habló con Canal E y analizó el acto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario se mostró en “modo rockstar” en un intento de relanzar su campaña tras la crisis por la salida de José Luis Espert.

“Todo el mundo de la política quedó un poco perplejo. Ya todos conocemos a Milei y su forma de presentarse en público, las excentricidades, ayer posiblemente ha superado todo, sobre todo en un momento tan difícil, tan delicado, pareció casi sacado de contexto. Pareció buscar un Milei del 2023 y trasladarlo al 2025”, sostuvo Alejandro Gomel.

Cómo se tomó la sociedad el show de Javier Milei

Asimismo, señaló que el oficialismo buscó “dar vuelta la página” con un acto que sorprendió incluso a los suyos: “A esta hora empiezan los trabajos de sondeo, de medir, a ver cómo tomó la sociedad esta aparición de Milei en modo rockstar, Milei cantando, interpretando distintas versiones del rock nacional, algunas adaptándole la letra, una versión digitalizada por inteligencia artificial y muy particular de la guerra de las galaxias”.

Gomel explicó que el acto formaba parte de una estrategia para “enterrar” la crisis provocada por José Luis Espert: “La idea, efectivamente, era tratar de dar vuelta la página, que no se hable más de, y esta es una de las consignas, que no se hable más de Espert y del narcotráfico en esta campaña, con este relanzamiento en el día de ayer”.

Sin embargo, advirtió que la aparición mediática de Federico Machado frustró el intento: “En el momento en que la idea es dejar atrás a Espert, sacar la sombra del narcotráfico de la campaña electoral, quien sale a hablar es Federico Machado, haciendo casi un raid por dos o tres radios de la ciudad de Buenos Aires, justo en el momento en que podían cambiar, dar vuelta la página, aparece Federico Machado”.

Los objetivos del show de Javier Milei

Desde la Casa Rosada, el periodista describió el objetivo principal del evento: “La primera intención de este acto, lo que se buscó lograr, es ordenar la tropa hacia adentro, que venía teniendo muchísimo ruido. Fíjate que en un momento habla otra vez, vuelve a hablar el Presidente, después de mucho tiempo, del Triángulo de Hierro”.

Y añadió: “Le agradece a Karina Milei, le agradece a Santiago Caputo, habla de la juventud libertaria y habla de las fuerzas del cielo. Es decir, los que están enfrentados, es decir, Karina Milei con la gente de Santiago Caputo, con las fuerzas del cielo. Bueno, trata de hacer equilibrio y el Presidente agradecerle a los dos”.