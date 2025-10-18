sábado 18 de octubre de 2025
Javier Milei dijo que podría incorporar a exfuncionarios de Macri en su futuro gabinete

Milei dijo que Mauricio Macri no le pidió nada a cambio de su acercamiento, pero reconoció que podría incorporar "a personas que estuvieron en su gobierno"

Milei. Ya hemos visto su escaso compromiso con Malvinas. | AFP

El presidente Javier Milei dijo que Mauricio Macri no le pidió nada a cambio de su acercamiento,aunque reconoció que podría incorporar "a personas que estuvieron en su gobierno" en un futuro gabinete que formaría luego de las elecciones.

En declaraciones a Radio Mitre, Milei dijo que Macri lo apoyó "con mucha generosidad". Y que el gabinete "va a quedar reconstituido en función de lo que yo les prometí a los argentino en 2023"

Pero sostuvo que si hay "áreas que no están funcionando como deberían" podría incoporar a exfuncionarios de Macri. "Cuando uno arma una selección pone lo mejor", dijo.

