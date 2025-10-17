"¿Me pelo o no me pelo?": la insólita "encuesta" de Santilli en redes tras el fallido intento de sacar la cara de Espert de las boletas

Después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazara la impresión de boletas en las que aparece la cara de José Luis Espert, Diego Santilli publicó una particular consulta en redes sociales: “Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”, escribió en X el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

El insólito comentario de Santilli llega luego de que circularan versiones sobre un supuesto pedido desde Casa Rosada para que el candidato cambiara su imagen. A casi una semana de los comicios legislativos del domingo 26 de octubre, al actual diputado le habrían solicitado que se rapara para asemejarse a Espert, quien renunció a su candidatura tras ser acusado de haber recibido financiamiento de un empresario investigado por narcotráfico.

La iniciativa del candidato forma parte de una nueva fase de la campaña libertaria, que busca aclarar que, aunque Espert figura como cabeza de lista, Santilli es el verdadero primer candidato. Ante la negativa de la CNE a reimprimir la Boleta Única de Papel, desde el espacio lanzaron esta semana un spot con un nuevo eslogan: “Para votar al Colorado, marcás al Pelado”.

“En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila”, explicó Santilli en el video junto a Karen Reichardt, segunda en la lista. “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, agregó, sin mencionar a Espert.

Las respuestas del oficialismo y la oposición al “debate tuitero” de Santilli

La consulta del candidato desató reacciones de todo el arco político. El asesor presidencial Santiago Caputo le respondió desde su cuenta oficial con un mensaje directo: “Pelate, loko”. En la misma línea, Pilar Ramírez, armadora porteña de LLA, se sumó y escribió: “¡Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas”.

En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni rechazó la propuesta con ironía: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin”.

También se sumaron dirigentes y militantes libertarios, entre ellos Agustín Romo, presidente del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense, quien comentó: “EN VIVO Y EN LA MISA”, en referencia al programa “La Misa” de El Gordo Dan en el canal de streaming Carajo.

Incluso, comunicadores vinculados al partido difundieron una imagen generada con inteligencia artificial, donde se ve al exintegrante del PRO sonriente y completamente calvo.

Las respuestas desde el oficialismo nacional a la "encuesta" de Diego Santilli.

Desde la oposición tampoco dejaron pasar la oportunidad. “Tranquilo, nos están pelando a todos”, replicó Alberto Samid, candidato a diputado bonaerense. Por su parte, Sixto Cristiano, integrante de la lista de Nuevos Aires, lanzó una crítica con tono irónico: “¿Por qué querrías parecerte a una narco, no?”.

