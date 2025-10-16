El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, señaló este jueves a los candidatos libertarios Karen Reichardt y Diego Santilli por no participar de un debate respecto a temas de interés público antes de las votaciones legislativas, y volvió a apuntar contra el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

En ese sentido, Taiana indicó que hace más de diez días quiso debatir con Santilli y después con Reichardt, cuando ella lideraba la lista, aunque señaló que “al ‘Colorado’ que ocupó el lugar del ‘Pelado’ en relación con el narcotráfico no le convenía discutir sobre temas en los que legisló en contra de los intereses argentinos”, dijo en referencia a José Luis Espert, quien renunció a la nómina.

Jorge Taiana respondió la invitación a debatir de Santilli recordándole que aún no es cabeza de lista | Perfil

Por otro lado, planteó la agenda de debates sobre los siguientes temas: salud pública, políticas de cuidado en el Hospital Garrahan, educación, ciencia y tecnología en una universidad pública de la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, propuso discutir sobre obra e inversión pública en obradores de rutas nacionales; un cuarto sobre soberanía e injerencia extranjera en la sede del Museo Malvinas y un último sobre empleo, consumo interno y microeconomía en industrias nacionales en crisis.

Por último, el ex canciller concluyó en sus redes sociales: “Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en Estados Unidos con su jefe Donald Trump. Para el próximo 26 de octubre la gente tiene claras las opciones”.

MC