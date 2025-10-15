Fuerte rechazo opositor al acuerdo de Javier Milei y Donald Trump: alertan por pérdida de soberanía

“Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”. La frase, pronunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras la reunión que mantuvo su delegación con la de Javier Milei, resonó fuerte en Buenos Aires.

Lo que la gestión libertaria esperaba como un apoyo incondicional terminó siendo un salvataje condicionado al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Para ser más claro, Trump advirtió: “Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones”.

Sus palabras tuvieron un impacto inmediato en los mercados: los bonos argentinos se desplomaron y, al mismo tiempo, se desató una ola de críticas políticas desde todo el arco opositor.

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, señaló la “irresponsabilidad” del Gobierno al concretar el acuerdo financiero con Estados Unidos. En su cuenta de X escribió: “El Gobierno de Milei, por conseguir un resultado electoral y también por vocación, pero con gran irresponsabilidad, está aceptando compromisos que comprometen la soberanía argentina a mediano y largo plazo”.

En diálogo con Horacio Embón para el portal marplatense InfoBrisas, Taiana alertó sobre el peligro de “perder la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos”. También reconoció que no está claro cuáles son las condiciones impuestas por Washington a cambio del auxilio financiero: “Hay una serie de acuerdos políticos que todavía no conocemos, pero que sin duda van a estar atados a estos apoyos económicos que brindó el Tesoro (estadounidense)”.

Y fue más allá: “El Secretario del Tesoro (Scott Bessen) se transforma en una especie de procónsul de la República Argentina”.

Por su parte, el principal candidato a senador del peronismo porteño, Mariano Recalde, también publicó un mensaje en X: “Está claro que Milei está pidiendo un salvataje porque su plan económico no funcionó. Y, como siempre, queda claro que EEUU se está entrometiendo en asuntos internos de nuestro país, nada menos que en una elección”.

El dirigente marcó un paralelismo con el gobierno de Mauricio Macri: “Lo mismo hizo durante el gobierno de Macri. Otro gobierno que, como todos sabemos, fracasó”. Y concluyó: “Defendamos nuestra libertad. Pongámosle un freno a Milei”.

Otra voz crítica fue la de Myriam Bregman, quien aseguró: “Salvataje es una palabra muy generosa. Salva al gobierno, pero hunde a un país”. En diálogo con Diego Schurman en Radio Con Vos, la dirigente del Frente de Izquierda calificó el acuerdo con Trump como “un nuevo pacto de coloniaje, profundo, peligroso, que vamos a tener que enfrentar en el Congreso”.

Además, apuntó contra los “opositores” que acompañaron las leyes del oficialismo: “Ahora se hacen todos los opositores, pero ¿cómo hizo Milei para sacar las leyes con 7 senadores y 37 diputados?”

La exlegisladora continuó con su cuestionamiento: “Acá hay más de uno que tiene que dar explicaciones. Porque yo los escucho y es uno más opositor que otro en la campaña electoral, pero el blanqueo salió por unanimidad, y las leyes de Patricia Bullrich se las votaron todos en el Senado”.

Bregman advirtió también sobre los temas que deberá enfrentar el nuevo Congreso: “El Congreso que viene va a tener que resolver tema deuda, tema FMI, la Ley de Humedales, todo este tema del narco, va a tener que definir el tema de los aportes de campaña, porque Macri abrió la canilla para los aportes privados y esto es lo que está pasando”.

Y reafirmó la postura del Frente de Izquierda: “La Izquierda es la única garantía de que no le vamos a votar nada al Gobierno, que no vamos a votar ninguna de estas cosas”.

Para concluir, sentenció: “Nosotros no transamos, no arreglamos. No nos pueden decir que hicimos ningún acuerdo. Siempre lo que decimos en campaña es lo que votamos después”.

Desde la UCR, el senador Martín Lousteau también criticó el acuerdo con Estados Unidos. En X enumeró tres puntos que, según él, son graves: “Intromisión en asuntos de política doméstica, extorsión al electorado argentino y rescate financiero a cambio de no se sabe muy bien qué”. Y remató con ironía: “Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei”.

Con tono más ácido, el exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, publicó: “El mejor ‘jefe de campaña’ del peronismo... ¡Gracias Trump!”.

Su mensaje estuvo acompañado por una captura de un artículo de su antiguo enemigo, TN, del Grupo Clarín, titulado: “Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: ‘Si pierde las elecciones, no seremos tan generosos’”.

Las palabras del mandatario estadounidense, percibidas como una amenaza y una intromisión en la política interna argentina, generaron fuertes críticas. Moreno cerró su posteo con la misma frase que horas antes había usado Cristina Kirchner: “Los argentinos saben qué hacer”.

Por su parte, el exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, también se expresó en X: “Dejemos de buscar soluciones mágicas: el plan económico (de Javier Milei) fracasó y hay que corregir el rumbo con sensatez y experiencia”. Pidió además: “Pongámonos a trabajar en serio. Hagamos las correcciones que necesita este plan económico y sigamos adelante”.

Schiaretti criticó la situación económica actual: “La gente no llega a fin de mes y la inflación sigue alta; eso es lo que debemos atender”.

En un video que acompañó su mensaje, afirmó: “Milei va a pedir auxilio a Estados Unidos porque fracasó el plan económico. Primero se manoteó la plata de las provincias y los municipios y no le alcanzó”.

Y agregó: “Se manoteó la plata de los jubilados, de las universidades, de la salud, de la discapacidad, y no le alcanzó. Quiso cerrar Vialidad Nacional y no pone un peso para el mantenimiento de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, y tampoco le alcanzó con eso”.

Por último, remarcó: “Le pidió prestado al FMI, y también se la gastó. Le pidió plata a las cerealeras, y no le alcanzó. Y ahora le fue a pedir plata a Estados Unidos para ver si lo salva”.

Schiaretti cerró con una crítica directa a la gestión de Milei: “Lo que está mal es el programa económico. Esto hay que dejarlo claro y hay que corregir el programa económico de Milei. Porque a la gente cada vez le alcanza para menos”.

