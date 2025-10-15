Mariano Recalde le dijo en la cara a Sturzenegger que "fracasó tres veces" y al ministro le dieron la chance de responder: cómo reaccionó

Este martes por la noche se produjo un cruce cargado de tensión entre Federico Sturzenegger y Mariano Recalde. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado acusó al kirchnerismo de sabotear a quienes producen en el país, mientras que el senador peronista, que busca renovar su banca en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, lo señaló por “fracasar en tres gobiernos”.

En TN Sturzenegger apuntó contra el kirchnerismo por “ponerle piedras a miles de pymes y empresas argentinas para que no puedan crecer, y volver a 15 años de estancamiento y caída del ingreso, donde se terminaron yendo de Argentina 2 millones de jóvenes”.

“A eso no queremos volver”, enfatizó el economista, uno de los principales arquitectos de la Ley Bases, en clara relación a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuerza Patria mantiene ventaja sobre La Libertad Avanza en Buenos Aires

El conductor del programa, Diego Sehinkman, se levantó de su asiento y se dirigió hacia donde estaba Recalde, no sin antes consultar al ministro si deseaba escuchar lo que el senador tenía para decir sobre “las piedras”. “No hay problema”, respondió fríamente Sturzenegger.

Mariano Recalde acusó a Federico Sturzenegger de "fracasar tres veces"

“Me mordía la lengua para no hablar y respetar las reglas de este programa, porque no era un debate, pero me encantaría debatir. También me gustaría debatir con Bullrich, que no quiere hacerlo”, lanzó Recalde, candidato a senador por Fuerza Patria.

Y continuó: “La verdad que me asombra muchísimo que la Argentina vuelva a tener otra vez como ministro a una persona que ya tres veces fracasó, en tres gobiernos distintos”.

“Fracasó con (Fernando) De la Rúa y no terminó preso por el Mega Canje porque la Corte Suprema lo salvó, fracasó con (Mauricio) Macri y ahora fracasó con Milei porque ya este modelo económico está fracasado”, insistió el referente de La Cámpora, con un tono que oscilaba entre la denuncia y el reproche histórico.

Piden citar al Congreso a Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad tras nuevos audios que lo comprometen

En esa línea, agregó que “con el ajuste tremendo que hicieron sobre la gente, el modelo no les cierra y cada seis meses tienen que salir a pedir un rescate, que antes se llamaba Megacanje o Blindaje. Ahora le dicen rescate”.

“Van a tener que responder en la Justicia por esto. Siguen endeudando al país”, advirtió el senador, con un tono elevado.

Mientras tanto, Sturzenegger, teléfono en mano, permanecía en el estudio con una sonrisa leve, sin cruzar la mirada con Recalde, que seguía con el despliegue de sus críticas a la gestión de Javier Milei.

A cuánto se irá el dólar después de las elecciones según Morgan Stanley

Ante la escena, Sehinkman intervino para ofrecerle al ministro la posibilidad de responder: “Sturzenegger, como en el póker, ¿pasa o juega? ¿responde o no?”. El ministro de Desregulación miró fijamente al frente y optó por el silencio, con la mano izquierda sobre su boca.

“El que calla, otorga”, aprovechó Recalde para rematar. “Tuvo la oportunidad de debatir”, agregó el expresidente de Aerolíneas Argentinas, decidido a marcar el cierre del intercambio.

“Listo. Largamos nosotros. Él mencionó las piedras delante tuyo y tenía la opción”, concluyó Sehinkman, en lo que fue más un duelo político que una entrevista televisiva.

NG