Que la cruz valga: la campaña de Fuerza Patria por la BUP

En la provincia de Buenos Aires, el comando de campaña de Fuerza Patria está enfocado en una tarea tan inédita como urgente: asegurarse de que su electorado marque el casillero correcto el próximo 26 de octubre, cuando se utilice por primera vez la Boleta Única Papel. La preocupación no es menor: los simulacros realizados por los propios dirigentes territoriales y candidatos muestran que entre 15% y 20% de las personas no tildan en el lugar indicado.

Los equipos técnicos detectaron que muchos votantes no hacen la marca en el recuadro que corresponde y sí lo hacen arriba del sello partidario, sobre el logo o incluso fuera del recuadro. Ese margen de error, en una elección donde Fuerza Patria buscará mantener su ventaja frente a La Libertad Avanza, puede ser decisivo. Por eso, la campaña entró en una etapa pedagógica, con instructivos, videos y simulaciones para explicar cómo se vota con el nuevo sistema.

La consigna es clara: que la diferencia entre los dos espacios que polarizan la elección no sea ampliamente menor a los 13 puntos que le sacó el peronismo al partido violeta el 7 de septiembre. Para eso, además de buscar más votos, se debe evitar que la confusión de su propio electorado reste puntos.

El nuevo formato exige marcar una sola cruz dentro de un pequeño casillero en blanco, lo que implica un cambio histórico para los bonaerenses que durante años eligieron las opciones dentro del cuarto oscuro a través de la tradicional lista sábana. Por eso, lo que empezó como una improvisación de explicaciones ahora se volverá eje fundamental de la campaña. En cada esquina, en clubes, centros de jubilados y ferias barriales tiene que haber un modelo de BUP y la prioridad es que el electorado peronista sepa dónde marcar, no solo a quién.

En una resolución de septiembre de la Cámara Nacional Electoral, Fuerza Patria logró reubicarse hacia una posición más visible dentro de la BUP. Originalmente había sido sorteada en la cuarta columna, pero tras alegar que eso podía inducir a confusión por proximidad con el Partido Liber.ar —que había quedado contiguo con un color similar—, el tribunal accedió a su apelación. Así, el espacio pasó a ocupar la columna 7, ubicada en el centro del diseño de la boleta.

Sin embargo, a dos semanas de la elección, el verdadero escollo está en que una parte del electorado no identifica dónde poner su voto aún cuando elige a Fuerza Patria.

Según evalúan en el peronismo, la ventaja obtenida en las elecciones bonaerenses un mes atrás será aún más difícil de mantener si suenan las alarmas por el porcentaje de votos mal emitidos. Por eso, la campaña se concentrará en reforzar el mensaje pedagógico. Habrá material gráfico en redes, en la vía pública y a donde lleguen los dirigentes, encargados de orientar al votante en el cuarto oscuro. La apuesta es doble: garantizar que cada voto cuente y que el electorado no se disperse por la complejidad del nuevo sistema.

En caso de que la Cámara Nacional Electoral defina que el 26 de octubre se vote con la boleta que lleva la foto y el nombre de José Luis Espert, en el peronismo no creen que eso pueda modificar el comportamiento electoral una vez que se ingrese al cuarto oscuro. Es cierto que los sondeos internos muestran que La Libertad Avanza no lograría achicar la diferencia a menos de cinco puntos tal como pretendía, frente a un electorado difícil de movilizar y más proclive a la abstención. Pero también es cierto que, al momento de marcar la cruz, “el que quiere votar a los libertarios busca el color y la palomita; la foto ni se ve ni se pierde tiempo en mirarla”, reconocen en el oficialismo.