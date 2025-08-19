Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria, dijo que la lista del peronismo es una continuidad de la que encabezó Leandro Santoro en las elecciones locales de mayo pasado. “Hay una coincidencia absoluta en todos los sectores que integramos esta alianza electoral sobre qué es lo que queremos para el Congreso”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mariano Recalde es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, presidente del PJ porteño y consejero de la Magistratura. Fue legislador de la ciudad en 2017, presidente de Líneas Argentinas en 2009 y candidato a jefe de Gobierno porteño en 2015. Es abogado y doctor en Derecho Laboral en la Universidad de Buenos Aires, con especializaciones de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Castilla-La Mancha. Es el primer candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires de la lista de Fuerza Patria.

Diego Reynoso, el politólogo que mide la satisfacción en la Universidad de San Andrés, planteaba que en la provincia de Buenos Aires las listas se habían conformado como una síntesis entre distintas tribus que componen el peronismo. ¿Se podría decir que en la ciudad de Buenos Aires domina el sector más progresista, más ligado a La Cámpora y a Juan Grabois? ¿Es plausible esta interpretación?

No, para nada. La lista de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires es una continuación de la que encabezó Leandro Santoro. Expresa una continuidad de lo que fue nuestra fuerza política en las elecciones de mayo, donde también estábamos todas las vertientes de este gran frente que representa el campo nacional y popular de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, además, se suman a la alianza electoral dos fuerzas que compitieron por afuera en el mes de mayo y que ahora se suman para hacer más fuerza.

Parece una verdad de Perogrullo, pero es bueno recordar que el objetivo de esta elección es elegir diputados y senadores para el Congreso Nacional. Y en eso hay una coincidencia absoluta en las tribus o en las agrupaciones en todos los sectores que integramos esta alianza electoral sobre qué es lo que queremos para el Congreso, qué es lo que queremos para la Cámara de Diputados y el Senado y qué es lo que no queremos.

En esta elección vamos a convocar a la ciudadanía que participe porque necesitamos que el Congreso tenga más senadores y más diputados que le digan que no a la motosierra y que le digan que no al ajuste brutal. Queremos que acompañen las iniciativas que ya venimos llevando adelante para darle financiamiento a las universidades, para darle un alivio, aunque sea en los ingresos a los jubilados y jubiladas, que se recomponga la situación de las personas con discapacidad y los que trabajan con personas con discapacidad, que están tan abandonados por este Gobierno, y tantas otras situaciones que venimos discutiendo.

Esta es una elección donde se discuten ideas. No queremos discutir nombres propios, ni candidaturas, ni liderazgos. Es una elección de medio término donde queremos discutir qué leyes queremos que salgan en el Congreso y qué leyes no queremos que salgan, y si queremos un Congreso que funcione o si vamos a permitir que Milei siga anulando o intentando anular el Congreso, con sus autoridades cerrándolo y vetando todo lo que aprueba el Congreso y no le gusta.

Me acuerdo de que mi abuelita decía que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Pero vamos a suponer que a usted se lo prestó y tiene la clarividencia para explicarle a los no peronistas como yo cómo son esas tribus peronistas. Yo intuyo que La Cámpora representa un sector más a la izquierda dentro del panorama del peronismo en su conjunto, y Grabois y los movimientos sociales también. Entonces, ¿cuáles serían los representantes de esos otros sectores que están más hacia el centro?

Te voy a tratar de explicar algo porque como no sos peronista cuesta entender que el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. El peronismo es una doctrina que expresa el justicialismo, en su momento se llamaba la tercera posición. Es una filosofía que no tiene nada que ver con la derecha y la izquierda, que incluye al amplio espectro del campo nacional y popular. Esta es una lista peronista.

Cambiemos izquierda y derecha. Cuénteme la ontología y qué caracteriza a cada tribu. Las tribus evidentemente deben tener alguna diferencia.

Historias, procedencia, campo de actuación, matices…

¿Pero en las ideas?

No, compartimos las mismas ideas y propuestas para el Congreso, en eso no hay duda. Esta lista la integra el presidente del Partido Justicialista, que soy yo, y la vicepresidenta del Partido Justicialista, que es Kelly Olmos. También la integra Santiago Roberto, que es un exlegislador que representa al sindicato SUTERH y es hijo de desaparecido.

También integra la lista Itai Hagman, que viene de otro partido político, Patria Grande. Son 13 diputados con ocho suplentes, más estos, los dos senadores y sus dos suplentes, y todos los sectores están representados, integrados y comparten el programa y las propuestas para llevar al Congreso a partir del 10 de diciembre. En eso hay unidad de concepción. Después, los matices están en los orígenes. Uno viene de la universidad, otros del sindicalismo, otros del territorio, otros de los derechos humanos. Explican la diversidad, pero no las diferencias.

Es cierto que una cosa es quienes encabezan las listas, usted e Itai Hagman, pero luego en los segundos, terceros y cuartos lugares están representados los demás sectores. Lo que me resulta interesante desde el punto de vista de las ciencias políticas, es la ontología construida en función de la historia, pero las ideas son todas las mismas. Todos comparten las mismas ideas y confluyen en un punto.

Exacto. A mí me acompaña como candidata a senadora para ir al Senado Ana Arias, que es de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es doctora en esa universidad y una mujer joven muy formada, que tiene una responsabilidad enorme en el sistema universitario. Es una de las protagonistas de la lucha por el presupuesto universitario que estamos dando, no solamente en el Congreso, sino afuera también. Así que es una lista que representa a sectores de la sociedad que tienen una idea de país diametralmente distinta a la que expresan Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri.

¿Qué relación hay con la parte más progresista del radicalismo, que en las elecciones anteriores de la ciudad de Buenos Aires estaba más a fin con un candidato que había nacido en el origen, en el alfonsinismo? ¿Cómo ve que se ha fragmentado esa diferencia entre los distintos componentes de lo que sería el radicalismo más cercano al progresismo?

Los sectores progresistas del radicalismo están incluidos en nuestro frente electoral. El partido Forja tiene un candidato en la lista, Daniel Siciliano, que es de ese partido, conducido por Gustavo López, un dirigente de mucha trayectoria, y Leandro Santoro, que viene de la agrupación Irrompibles y también este acompaña esta lista. Después, el otro radicalismo, el que cada tanto se pone la peluca y acompaña las leyes de este Gobierno, está dividido en varias listas y, y la verdad que no expresa ninguna oposición.

Hay un radicalismo peluca que no. Facundo Manes y Martín Lousteau, por ejemplo, han sido verdaderos opositores a este Gobierno…

Yo no lo veo así. Si uno revisa las votaciones en estos dos años del gobierno de Milei, va a encontrar oscilaciones entre acompañar y oponerse, entre dar quórum y no dar quórum para que funcione el Congreso. No han tenido una conducta clara y unívoca.

Claudio Mardones: Ha terminado el momento de la inscripción de las candidaturas. Empiezan dos cuentas regresivas, una para el 7 de septiembre, otra para el 26 de octubre. Al mismo tiempo, el Senado tiene una agenda muy movida en los próximos días. ¿Evalúan la posibilidad de avanzar en una nueva sesión ordinaria a partir del debate para dictaminar financiamiento universitario y emergencia pediátrica?

Sí, por supuesto, tenemos en agenda esos temas, pero también los decretos que ya fueron rechazados en la Cámara de Diputados. Tienen que ver con el cierre, reestructuración o vaciamiento de organismos que consideramos fundamentales como la Dirección de Vialidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y el Instituto Nacional del Teatro. Todos esos decretos ya fueron rechazados en la Cámara de Diputados y ahora los queremos tratar este jueves, que es un día de sesión ordinaria. Esperamos contar con el quórum y poder rechazar esos decretos, delegados en algún caso, y DNU en otro, que afectan organismos fundamentales para la vida de los argentinos.

Hoy dictaminamos en las comisiones de Educación y de Población los temas de discapacidad y de universidades. Ahora también tenemos comisión bicameral revisora de cuentas para tratar la cuenta de inversión de 2019 del gobierno de Mauricio Macri, que todavía está sin tratar y que pretendemos dictaminar, por lo menos nosotros, en rechazo de esa cuenta de inversión que no cumplió con los lineamientos del presupuesto para ese año y que endeudó al país de una manera totalmente perjudicial, y además alejada de los mecanismos constitucionales.

Quiero completar la ontología. ¿Carlos Saúl Menem no entraría dentro del calificativo de derecha o conservador?

Carlos Saúl Menem representa el comienzo y la implementación del neoliberalismo en la Argentina y la continuidad de un plan que le inició Martínez de Hoz. Creo que, en sus políticas, sobre todo en su política económica, no ha hecho peronismo ni mucho menos.

Pero representaba una corriente dentro del peronismo, porque de hecho ganó las elecciones internas del peronismo…

Cuando ganó la presidencia, la ganó prometiendo revolución productiva y salariazo.

Y después la volvió a ganar en 1995.

Y después la ganó con Álvaro Alsogaray.

No solo con Álvaro Alsogaray. Con todo el sindicalismo, con los gobernadores…

Y ahora esa familia está acompañando a Javier Milei. Yo nunca me sentí parte del menemismo, y eso que tengo el peronismo en sangre muy alto.

Yo sentía que hay gobernadores en el interior que representan una parte más conservadora que el propio Perón tenía. De hecho, muchas alianzas del propio Perón eran con los conservadores. El peronismo porteño o bonaerense es más progresista, si no se quiere usar el término derecha o izquierda. Es interesante poder tener una ontología porque sino no podemos construir análisis.

Está muy bien hacer un análisis ontológico, académico. Creo que por lo menos a mí lo que me interesa es explicarle a la gente qué representa hoy el peronismo. Es mejores salarios, mejores jubilaciones, un Estado presente, la defensa de la educación pública, de la educación universitaria, y la defensa de la justicia social expresada en la defensa de los más débiles, de los niños, de las personas con discapacidad. Es un Estado que equilibre las desigualdades que produce la acumulación de riquezas y la libertad de mercado.

Hábleme de 2027. Sé que falta un montón y que probablemente este 2025 de alguna manera redibuje el mapa…

La verdad que no lo creo. Si uno piensa en lo que se pensaba para 2023 en 2021, terminó saliendo cualquier otra cosa. Así que es muy difícil, en este contexto, imaginarse un 2027, sobre todo teniendo por delante una elección de medio término muy importante donde se discute si el Congreso va a funcionar o no y qué intereses va a defender. Nosotros queremos discutir qué senadores y qué diputados tienen que entrar al Congreso.

Queremos mostrarle a la gente que hay propuestas diferentes, que no es todo lo mismo en la política, que hay algunos que defienden a los jubilados y otros que le vetan el aumento de los jubilados, que hay algunos que defienden la universidad pública y otros que desfinancian la universidad pública, que hay quienes defienden la política de memoria, verdad y justicia y quienes defienden la libertad de los genocidas o los van a visitar y promueven su liberación. Y así con cada uno de los temas que queremos discutir con la sociedad para que la sociedad elija qué país quiere, qué Congreso quiere.

