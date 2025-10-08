Schiaretti o Milei: increíble resultado de una encuesta que pregunta cómo votará el jubilado en Córdoba

La arena electoral cordobesa se encamina a unas legislativas 2025 polarizadas. Según una nueva encuesta de Comparactiva consultora realizada entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre, la lista Juan Schiaretti – Provincia Unidas encabeza la intención de voto con 31,5%, seguida muy de cerca por Gonzalo Roca – La Libertad Avanza (28,5%). En tercer lugar se ubica Natalia de la Sota – Defensa Córdoba, con 13,5%.

En general es manifiesto el retroceso del gobierno nacional en cuanto a la evaluación de su gestión, lo que también tiene su correlato en la caída de imagen del presidente y otros funcionarios del ejecutivo nacional. Esto se corresponde en general con el incremento de la mirada negativa sobre la situación del país, así como de la mala situación personal que dicen tener los encuestados.

Aumenta, además, la mención del desempleo como principal problema. Sin embargo, es de notar que la imagen positiva de varios y otros dirigentes políticos también muestran caídas. Ello probablemente ligado al clima electoral y los posicionamientos que de a poco van tomando los electores frente a la oferta política. A pesar de este contexto, por otra parte, muchos encuestados permanecen en un estado de relativa desconexión con la información política que se generalizó luego del triunfo de Milei en 2023. A ello se suma que casi 1/3 de las personas dice no tener ningún interés en estas elecciones.

En este contexto, el gobernador Martín Llaryora goza de buenos resultados ante la consulta: ¿Cómo calificás su gestión?. El 54% tiene una posición positiva y el 38% negativa. Siendo más valorada por mujeres y adultos.

El estudio muestra con claridad cómo se distribuyen los apoyos según la ocupación y el perfil socioeconómico. Schiaretti (Provincia Unidas) obtiene su mejor desempeño entre amas de casa (41%), empleados (36%), y un respaldo también importante de estudiantes (31%). Su menor caudal se encuentra entre autónomos e independientes (26%) y jubilados o pensionados (26%).

Por el contrario, y ante todo pronóstico Gonzalo Roca (que tiene un alto nivel de desconocimiento) que representa a La Libertad Avanza, en cambio, concentra su fuerza en públicos novedoso. Ya se puede descartar que entre estudiantes (40%) y autónomos o dueños (31%), seguido de empleados (28%) y jubilados (27%). Su adhesión cae entre amas de casa (17%) y desocupados (10%).

Diferencias demográficas

El voto libertario mantiene su impronta juvenil y metropolitana. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, La Libertad Avanza alcanza un 38%, su pico máximo.En el electorado masculino, la diferencia también es notoria: 33% de los hombres eligen a Roca, frente al 25% de las mujeres.

En tanto, Schiaretti se consolida entre los adultos de 30 a 44 años (34%), con apoyo equilibrado entre ambos sexos (32% mujeres, 30% hombres).

La encuesta, basada en 808 casos y con un margen de error de ±3,45%, refleja además un clima social donde predomina la apatía política: el 29% de los cordobeses asegura tener “nada de interés” en las elecciones legislativas. A su vez, el 40% califica como “negativa” la situación del país, mientras que la gestión de Milei mantiene una aprobación levemente positiva (53% vs. 46%).

El informe advierte que el desconocimiento del candidato libertario Gonzalo Roca y el efecto de la boleta única podrían alterar los resultados finales. Muchos votantes de LLA eligen la marca más que al postulante, lo que añade incertidumbre a la definición.

En síntesis, Córdoba se encamina a una contienda voto a voto en un escenario donde el desinterés y el malestar económico pueden inclinar la balanza.