¿Cuánto cuesta un asado para 10 personas en Córdoba? Septiembre 2025

Para quienes organizan encuentros familiares o reuniones entre amigos, el Mercado Norte vuelve a actualizar, mes a mes, el costo del tradicional menú argentino: el asado. En septiembre de 2025, el Índice Asado mostró un incremento del 1,04%, marcado por la estabilidad en el valor de las carnes y leves subas en productos de verdulería. Preparar un asado para 10 personas requiere una inversión de $96.870, equivalente a unos $9.687 por comensal.

Menú completo: qué incluye y cuánto cuesta

El relevamiento cubre todo lo que se necesita para un asado típico:

- Carne (costilla): cada kilo cuesta $12.500, se utilizaron 5 kg, lo que da un total de $ 62.000 .

. - Carbón: cada bolsa de 4 kg cuesta $3.000, se usaron 2 bolsas, total $ 6.000 .

. - Tomate perita: 1 kg a $ 1.500 .

. - Lechuguín: 1 paquete a $ 2.000 .

. - Huevos: cada unidad cuesta $290, se usaron 3, sumando $ 870 .

. - Pan francés: 1 kg a $ 2.400 .

. - Vino (botella 3/4): cada botella a $3.700, se compraron 3, sumando $ 11.100 .

. - Gaseosas: cada botella cuesta $2.500, se usaron 2, total $ 5.000 .

. - Helado palito bombón: cada unidad a $550, se compraron 10, total $5.500.

Otras opciones de carne

Sergio Machuca, referente del mercado, explicó para La Voz del Interior que a pesar de los leves aumentos, las promociones y descuentos siguen siendo un atractivo clave para quienes compran en el Mercado Norte.

Según el Mercado Norte, los precios pueden sufrir modificaciones si se compra otro tipo de carne: