Con un llamado al “ADN radical”, aliado de Mestre pide a De Loredo que apoye la ley de emergencia en ciencia

La Cámara de Diputados formalizó la citación a la sesión especial para este miércoles impulsada por bloques opositores. El proyecto que pone límites al presidente Javier Milei en el uso de los DNU, que viene con media sanción del Senado, es la iniciativa que concentra la mayor expectativa y activa la alerta en la Casa Rosada.

De todos modos, el temario de la sesión especial pedida por Unión por la Patria, junto a Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y los ex libertarios de Coherencia, se compone de una treintena de proyectos, entre ellos se destaca la ley que declara la Emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De cara al plenario de mañana en la Cámara Baja, el radical alfonsinista Martín Lucas -aliado de Ramón Mestre e integrante de la Lista 3 que competirá en las elecciones del 26 de octubre- convocó a los actuales diputados nacionales por Córdoba de la UCR, Rodrigo De Loredo, Gabriela Brouwer de Konig y Soledad Carrizo, para que sumen su apoyo a esta iniciativa. "En el ADN del radicalismo, está su defensa y por ello todos los diputados de la UCR deben apoyar la ley de emergencia en ciencia y técnica", afirmó.

La declaración de emergencia "garantiza para el 2025, las previsiones de la Ley de financiamiento y su Principio de Progresividad, que implica un avance de la inversión en Ciencia y Tecnología hasta llegar al año 2032 con el 1% del PBI", advirtió el dirigente de Identidad Radical (IR).

Agustin Spaccesi: "Yo lo vi a Espert con un avión de Machado en Río Cuarto durante su campaña 2019"

En esa línea, sostuvo que "cuando Milei entró en la Casa Rosada, el gasto en ciencia alcanzaba al 0,30% del Producto Bruto Interno argentino, ese porcentaje se redujo al 0,21% y la proyección estimada para la inversión por el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) para este año señala un desbarrancamiento hasta el 0,15% del PBI".

En el mismo lapso, "cayó un 30% el poder adquisitivo de los sueldos de investigadores y becarios", expuso Lucas, y acentuó: "Como consecuencia, según los datos oficiales ya se perdieron más de 4.000 empleos en el sistema científico y se redujo en un tercio la cantidad de jóvenes que aspiran a ser investigadores".

No al desguace

En este marco, el radical anti-Milei aseguró que "un sistema de ciencia y técnica en desguace es el paradigma de la extinción paulatina de la posibilidad de Argentina de producir desarrollo productivo, inserción en el mundo, capacidad de generar crecimiento, y fundamentalmente inclusión social y calidad de vida para la ciudadanía argentina".

Al hacer foco en la contribución de las políticas de ciencia y tecnología públicas a "un modelo de país", el alfonsinista con tonada les recordó a los diputados radicales el accionar de Arturo Ilia con la "ley Oñativia". "En ella se posiciona la producción nacional de medicamentos: un derecho para todos", destacó.

"No es sólo cómo aseguramos la posibilidad de que se produzcan medicamentos genéricos, como sucede hoy en Hemoderivados, por ejemplo, sino también cómo producimos una política autónoma no subordinada en relación a los grandes centros económicos o dejándolos en manos de sectores privados que sólo trabajan para sus intereses comerciales, que es lo que hoy hace este gobierno", apuntó.

Para Gustavo Córdoba “Espert es pasado" y el 26 de octubre "se plebiscita la economía”

De esta manera, redobló su crítica contra el poder libertario que habita la Casa Rosada: "La intención es muy clara, es vender la producción en ciencia y técnica al mercado, a la inversión privada y para ello primero lo desguaza como sistema público, destruye la investigación, y condena a sus investigadores y a todo el sistema educativo donde ellos se forman, a la humillación y a la desmovilización para que pierdan capacidad de resistencia".

En su mensaje dirigido a De Loredo, Brouwer de Konig y Carrizo, el dirigente de IR, núcleo interno que forma parte de la alianza con Mestre, remarcó que "en el ADN del radicalismo, está su defensa y por ello todos los diputados de la UCR deben apoyar la ley de emergencia en ciencia y técnica".

Con la mirada puesta en la sesión de mañana promovida por la oposición, el tercer candidato a diputado nacional por la UCR con tonada señaló que la defensa del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es "un compromiso asumido como Lista 3 ante el CONICET delegación Córdoba” y, en ese plano, convocó a los radicales con banca en la Cámara Baja a sumar su voto afirmativo a la ley de emergencia del sector.