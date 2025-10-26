Patricia Bullrich pidió que la gente vaya a votar y reconoció que se equivocó al doblar la boleta

Este lunes posterior a las elecciones de medio término "va a ser igual que el viernes", según afirmó la ministra de Seguridad Nacional y primera candidata a senadora por el oficialismo, Patricia Bullrich, luego de emitir su sufragio en el predio de La Rural. Así dio a entender que no habrá modificaciones en el Gobierno que dependan de los resultados de esta jornada electoral por más de que se auguran varios cambios en el Gabinete tras el alejamiento de Gerardo Werthein de la Cancillería y de Mariano Cúneo Libarona, quien dejará la cartera de Justicia.

Bullrich protagonizó un momento risueño ya que se equivocó al momento de doblar la boleta: “Doblé la boleta en dos, pero era en tres”, admitió y por eso tuvo que regresar al box. Igualmente se encargó de resaltar las virtudes de la Boleta Única de Papel. “Tuve la convicción y voté rápido”, expresó.

“Estamos frente a una elección en la que hay que reflexionar el voto”, manifestó la funcionaria y mostró confianza en los resultados que obtendrá al frente de la boleta de La Libertad Avanza en la Ciudad. “Voy a asumir en el Senado para lograr mayor gobernabilidad y así tener las leyes que necesita el país”, aseguró.

Sobre la participación electoral, Bullrich admitió que fue “un año bastante cansador” porque hubo elecciones desdobladas durante todo 2025: “Capaz piensan que ya votó, pero esta es la que se deciden las dos cámaras, por eso pido que la gente salga y haga el sufragio”, pidió.

Sobre los posibles cambios en el elenco ministerial destacó que todas las decisiones están en manos del presidente Javier Milei y que “el lunes va a ser igual que el viernes”. Además de Werthein, de quien ya se anunció al ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, como su sucesor, y de Cúneo Libarona.que ya comunicó su alejamiento del cargo, durante los últimos días circularon versiones acerca de otros integrantes del Gabinete que podrían alejarse, de acuerdo a los resultados de estas elecciones.

“Hay que sacar a la Argentina de ser un país pobre, a uno rico”, indicó también Bullrich. Tanto la ministra como su par de Defensa, Luis Petri (cabeza de lista para diputados nacionales en Mendoza) y el vocero presidencial, Manuel Adorni (ya electo como legislador de la Cudad de Buenos Aires) tendrán que ser reemplazados en diciembre. No se conoce aún cuando Milei decidirá ejecutar esos cambios.