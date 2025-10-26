Cómo será el escrutinio y cuándo se conocerán los resultados consolidados de las elecciones

Los días de elecciones suelen estar marcados por la ansiedad ciudadana: los boca de urna comienzan a circular, los grupos de mensajería se llenan de pronósticos y las miradas se concentran en los primeros datos oficiales. Pero esta vez, la espera podría extenderse. Según la Dirección Nacional Electoral (DINE), los resultados aproximados al definitivo recién se conocerán cerca de las 23 del domingo, cuando esté procesado el 85% de las mesas del país.

El proceso de recuento se verá especialmente afectado en las provincias que celebran elecciones locales de forma simultánea y en los distritos que eligen senadores, además de diputados nacionales. En algunos casos, los votantes deberán utilizar doble urna para cargos nacionales y municipales.

Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja figuran entre las jurisdicciones más complejas por la simultaneidad de elecciones locales. En Santiago, por ejemplo, además de diputados y senadores nacionales, se elegirán gobernador, legisladores locales y autoridades municipales.

“Lo que vamos a ver el domingo es información totalmente provisoria. A partir de las 21 la idea es empezar a mostrar resultados. Tenemos complicaciones con las cuatro provincias que eligen en concurrencia y con las que tienen elecciones municipales”, explicó Luz Landívar, titular de la DINE, en diálogo con Infobae.

Entre los municipios con comicios propios se encuentran Alberdi (Tucumán), Cañadón Seco (Santa Cruz) y Esquina (Corrientes).

Demoras en la Ciudad y en los distritos con boleta única

En la Ciudad de Buenos Aires, el simulacro de escrutinio previo mostró una de las velocidades de transmisión más bajas del país. Se atribuye a la implementación de la Boleta Única de Papel en dos categorías electorales, que se utilizará por primera vez en simultáneo en todo el país.

“Quizás haya dificultades en el escrutinio porque es la primera vez que las autoridades de mesa harán este trabajo con Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de transmisión de telegramas es sólido, se usa desde 2017”, agregó Landívar.

Horarios y sistema de publicación

La normativa vigente prohíbe publicar datos oficiales antes de las 21 horas, tres horas después del cierre de los comicios. A esa hora, se espera tener procesado el 40% del total nacional. Desde la DINE confirmaron que los resultados estarán disponibles por provincia y por categoría electoral a través de la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, que permitirá consultar los telegramas en tiempo real.

Se prevé que para las 23 se conozca el 85% del escrutinio, aunque las provincias con elecciones locales y los distritos con comicios senatoriales podrían mostrar menor nivel de avance. En el resto del país, el porcentaje de mesas escrutadas podría superar el 90%.

El proceso movilizará a 35.987.634 electores y contará con 119.710 urnas distribuidas en todo el país. De ese total, 91.905 transmitirán electrónicamente los resultados desde los centros de votación.

De los 17.339 locales habilitados, 14.369 enviarán directamente sus datos al centro de cómputos del Correo Argentino. Los restantes remitirán los materiales a 953 sucursales electorales, donde trabajarán digitadores, fiscales y apoderados partidarios.

La Cámara Nacional Electoral dispuso que la publicación del escrutinio provisorio se realice exclusivamente por distrito electoral, en línea con la Constitución y la legislación vigente. La resolución, firmada por Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, instruye a la DINE a respetar esa división en la difusión de resultados.

Qué se vota en cada provincia

Este domingo 26 de octubre, 35 millones de argentinos elegirán 130 diputados y 24 senadores nacionales, además de autoridades locales en varias provincias. En total, 13 jurisdicciones eligen senadores y 24 renuevan bancas en Diputados.

Entre las provincias con elecciones concurrentes figuran Catamarca (21 diputados y 8 senadores provinciales), La Rioja (18 diputados), Mendoza (24 diputados y 19 senadores provinciales) y Santiago del Estero, que además renueva gobernador y 40 bancas legislativas.

