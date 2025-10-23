Elecciones 26 de octubre: cuándo se conocerán los primeros resultados.

El domingo próximo estará signado por los resultados de las elecciones. Aunque los datos oficiales se conocerán a partir de las 21, se informa que desde las 19.30, ya se podrán publicar números preliminares.

En ese marco, la Dirección Nacional Electoral (DINE) anticipó que utilizará el mismo sistema mixto de carga que en 2023, lo que permitirá conocer las tendencias más rápido.

La legislación fija que los datos oficiales no pueden publicarse antes de las 21, salvo que la justicia electoral autorice una excepción con un porcentaje mínimo de mesas verificadas.

Por ello, el Tribunal Electoral habilitó difundir datos apenas se alcanzara el 25% de las mesas totales y el 33% de cada comuna, lo que abrió la puerta a publicar números preliminares desde las 19.30.

¿Cuáles son los horarios tentativos?