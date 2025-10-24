El Gobierno lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”: permitirá ver los resultados de los comicios del domingo

A tan sólo dos días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”. La herramienta permitirá a los ciudadanos seguir el recuento provisorio de votos de la jornada electoral y acceder a información oficial sobre el proceso.

A su vez, la aplicación ya ofrece un paso a paso detallado sobre cómo votar con Boleta Única Papel, el sistema que se utilizará en todo el país. Además, los usuarios podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral y acceder a información relevante sobre diferentes aspectos de la jornada, como horarios, recomendaciones de seguridad y procedimientos de escrutinio.

En tanto, a partir del domingo 26 de octubre a las 21:00, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, organizados por provincia y por categorías electorales. También será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche, ofreciendo un seguimiento detallado y transparente de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya se puede descargar desde las tiendas oficiales de iOS (App Store) y de Android (Google Play).

Para descargar la aplicación para el sistema operativo iOS (App Store), se debe hacer click aquí.

En tanto, para descargarla para sistema operativo Android (Google Play), se debe clickear aquí.

Este domingo,se elegirán diputados y senadores nacionales, lo que definirá la representación de cada provincia en el Congreso Nacional. La elección se realizará bajo el sistema de Boleta Única Papel (BUP), que concentra todas las listas habilitadas en un mismo formato y permite que los votantes tachen o seleccionen la opción de su preferencia, lo que, se prevé, evitará la dispersión de boletas tradicionales.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado, distribuidas según la cantidad de escaños asignada a cada distrito. Cada votante deberá asistir a la mesa correspondiente a su domicilio, indicada en el padrón electoral, con su último documento de identidad vigente.

El proceso comienza en cada establecimiento de votación a partir de las 8:00 y estará activo hasta las 18:00. Para indicar al candidato elegido, cada persona deberá usar una lapicera indeleble, la cual puede ser llevada desde su casa, o si el votante no lleva su propio bolígrafo, la mesa le proporcionará uno.

Cada marca en la BUP debe realizarse cuidadosamente en un recuadro en blanco que habrá arriba de cada lista. Si se señala más de una opción por categoría, el voto será considerado nulo. Una vez completada la elección, la boleta debe doblarse por la mitad y depositarse en la urna designada.

Durante toda la jornada, está prohibido tomarse fotografías o selfies dentro del establecimiento, una medida que asegura la privacidad del sufragio y evita presiones externas.

