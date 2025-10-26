Taiana confió en una mayor participación que en Provincia y criticó a LLA por no explicar la BUP

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó esta mañana en una escuela de Vicente López y sostuvo que espera que la votación con la BUP (Boleta Única de Papel) “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo”.

“Funcionó la lapicera. Pude escribir bien lo que tenía que escribir”, respondió el candidato al salir del cuarto oscuro. También comentó: "Pude doblar bien la boleta, que hay que doblarla dos veces, dice de qué forma”. Según aseguró, el proceso “es muy fácil” en su distrito porque “votamos una sola cosa, que es diputado nacional”.

“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, señaló el candidato de Fuerza Patria.

Al ser consultado por la participación ciudadana, Taiana afirmó: “Seguramente sí, va a crecer la participación respecto del 7 de septiembre”. Justificó su expectativa en que “las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones provinciales, eso es lo que ha pasado siempre”. Aunque aclaró que “las de medio término tienen menos votos que las presidenciales”, expresó que “esperamos una buena participación”.

En relación con su rutina del día, señaló: “Voy a estar en mi casa hasta después de almorzar. Seguramente pasaré por lo de mi suegra, que nos juntamos familiarmente allá”. Mantuvo el tono distendido para agregar: “Los domingos se come pasta. Hoy también. Tiene que ser algo liviano”.

Consultado sobre la posibilidad de un asado, respondió entre risas: “No, asado para el día de elecciones no, no vale. Si está, va a ser difícil. Explicó que se trata de una jornada intensa: “Uno va a estar recibiendo noticias, porcentaje de votación, cómo va, si hubo problemas”.

Taiana profundizó en el tramo nocturno: “En general el día de elecciones no se cena. Uno está con el grupo, con los compañeros, las compañeras viendo algo habrá”. Sobre los tiempos del escrutinio, adelantó: “A las 9 hay que ver ya algunos resultados importantes”. Diferenció los canales de información al remarcar que “una cosa son los resultados oficiales, pero otra cosa es lo que uno va obteniendo de los propios compañeros que le dan los números que ellos tienen”.

Respecto de la fiscalización, se mostró confiado: “Nosotros tenemos un esquema bastante aceitado que se mostró eficiente en las elecciones del 7 de septiembre y que hoy se va seguramente a repetir”. De todos modos, advirtió: “Teóricamente es más sencillo porque es una sola boleta, pero hay que ver como es la primera vez que se usa”. También anticipó que “puede ser que haya votos dudosos”, especialmente si se compara con la Ciudad Autónoma, donde “votan dos cosas” y “puede prestarse a mayor dificultad”.

