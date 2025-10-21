Taiana: “Este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala, hay que tener fuerza política para cambiarlo”

El candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, aseguró en QR que las movilizaciones sociales “tienen que incrementarse” y llamó a fortalecer los vínculos con los sectores productivos golpeados por la crisis. “Hay que tener conexión con las industrias que están destruidas. Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo, porque este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala”, advirtió.

Taiana remarcó que el próximo ciclo político exigirá “mucha fuerza y conducción” para revertir las consecuencias del actual modelo económico. “Va a tener que haber mucha fuerza política para cambiar la situación, será complicado. Tenemos que calificar qué gobierno queremos; en general no lo hacemos”, señaló.

El dirigente sostuvo que el de Milei no es un Gobierno aislado o excéntrico, sino parte de una tendencia global. “No tenemos un Gobierno de un loco: tenemos un Gobierno de ultraderecha, como hay en todas partes del mundo. Fagocitó a la derecha democrática que se expresaba en Cambiemos, que tenía otros componentes, y el grueso de eso se lo tragó Milei y La Libertad Avanza”, sostuvo.

Día 680: Milei ya perdió y ya ganó

Taiana también apuntó contra las figuras cercanas al oficialismo y los casos judiciales recientes. “La cabeza de la lista ya tuvo que renunciar por vínculos con el narcotráfico, lo mismo con Patricia Bullrich y otros políticos. El pasaje del narcotráfico al escenario político no es nuevo: Pablo Escobar fue diputado en Colombia”, comparó.

De cara a las elecciones del domingo, el candidato se mostró confiado en un retroceso del oficialismo. “Creo que el Gobierno va a perder el domingo. Hace cinco meses decían que arrasaban, y la mitad de los dirigentes políticos creían lo mismo. Pero algunos no, y yo estaba entre los que creíamos que se podía derrotar al Gobierno”, afirmó.

“Creo que eso va a pasar porque se va a demostrar que el 56% en el que basó su legitimidad de origen va a caer. Va a caer en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. Va a tener un bajón enorme”, concluyó Taiana.

BR