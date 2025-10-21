Panorama electoral: La Libertad Avanza y Fuerza Patria se disputan la polarización política en Argentina

A seis días de las elecciones legislativas en Argentina, el panorama político refleja una marcada polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. En el programa Bienvenidos al tren, el conductor Juan di Natale consultó a Manuel Zunino, sociólogo y consultor de la consultora Proyección, sobre el estado de los distintos competidores: “Hay 24 escenarios electorales, no son elecciones nacionales homogéneas: cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires presentan particularidades que influyen en la medición de los candidatos”, explicó Zunino.

Según el especialista, tres factores determinan la ventaja electoral: la marca política, la gestión local y el perfil del candidato. “Las dos marcas que más miden son Fuerza Patria y LLA. Quien combina una de estas marcas con buena gestión y un candidato sólido suele imponerse en su provincia”, agregó.

El caso de Córdoba ilustra esta dinámica. Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas, enfrenta dificultades por no contar con una de las marcas más competitivas, mientras que Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, compite estrechamente gracias al fuerte antiperonismo del electorado local. Zunino destacó que la polarización y la identificación partidaria seguirán siendo determinantes: “Entre LLA y Fuerza Patria se repartirán probablemente el 75% de los votos a nivel nacional”.

La discusión sobre el conteo de votos también genera debate. La periodista Paula Sabatés preguntó si debería realizarse un conteo nacional o provincial, y Zunino aclaró que, oficialmente, las elecciones se contabilizan por distrito. Esto podría otorgar una ventaja inicial a LLA si Fuerza Patria no se contabiliza uniformemente a nivel nacional, aunque analistas pueden proyectar resultados nacionales para ilustrar tendencias.

Otro factor a tener en cuenta es la boleta única papel, que en algunas provincias podría generar confusiones, especialmente donde existen dos filas de candidatos. Valentina Castro, socióloga, destacó que la atención está puesta en la interpretación de los resultados el 27 de octubre, un día clave para los mercados y la oposición política. Según Zunino, la participación se espera entre 60% y 65%, un número estable respecto a elecciones anteriores, aunque con diferencias según región y conocimiento de los candidatos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la disputa principal se concentra entre LLA y Mariano Recalde –candidato a senador de Fuerza Patria por CABA–, mientras que el votante peronista podría encontrar alternativas en candidatos como Myriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda, quien registra alrededor del 10% en intención de voto. La estrategia de Javier Milei también se centra en consolidar su base, compensando la pérdida de algunos sectores del electorado joven y trabajadores de menor nivel socioeconómico con votantes más moderados y antikirchneristas.

La campaña, caracterizada por la ausencia de debates y poca propuesta pública, se centra en estrategias de polarización y en la fuerza de las marcas políticas. Como señaló Zunino, “la clave estará en la marca, la gestión local y la capacidad de los candidatos para consolidar su electorado”. Con apenas días restantes, las elecciones del 26 de octubre definirán no solo la representación provincial, sino también cómo se interpretará políticamente el resultado en los días posteriores.

