Elecciones 2025: Fuerza Patria pidió que la Dirección Nacional Electoral informe los cómputos por distrito

Los apoderados de los partidos políticos que conforman Fuerza Patria (FP) formalizaron el reclamo ante la Comisión Nacional Electoral (CNE) para que que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos sólo por distrito en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

“Debemos recordar que la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre, por lo que aquella elección tiene una naturaleza propia, donde la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones”, sostiene el documento presentado ante la CNE.

“En este orden de ideas cabe señalar que la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, agrega el texto firmado por Eduardo Lopez Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila.

"Distrito por distrito, sin acumular"

El documento, publicado por NA, precisa que los datos “deben informarse, distrito por distrito, sin acumular” argumentando que el método propuesto excede las responsabilidades de la DINE, “cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”.

“De lo contrario, estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio”, enfatiza el reclamo.

“En mérito a lo expuesto se solicita se haga saber a la Dirección Nacional Electoral que, únicamente, deberá informar los resultados de los escrutinios de los votos de cada distrito electoral, absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro, ya que lo contrario no tiene base normativa y genera confusión en la ciudadanía”, concluye el pedido de Fuerza Patria.