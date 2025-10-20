Ciudadanos Unidos pidió a la Cámara Electoral que sus votos se sumen a los de Provincias Unidas

La alianza Ciudadanos Unidos —de la Ciudad de Buenos Aires— presentó un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que sus votos se contabilicen junto con los de Provincias Unidas en los distintos distritos del país durante la difusión de los resultados provisorios de las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

El escrito lleva las firmas de Martín Ocampo, candidato a senador nacional y presidente de la UCR porteña, y Nicolás Doti, apoderado de la fuerza. En el texto, ambos solicitan que la Dirección Nacional Electoral (DINE) sume sus votos a los de Provincias Unidas, con quienes comparten espacio político, para garantizar —según señalaron— “una adecuada difusión de los resultados provisorios con el máximo de transparencia y exactitud”.

La presentación se apoya en el antecedente de otras alianzas nacionales, como La Libertad Avanza o Fuerza Patria, cuyos votos se muestran unificados en la pantalla de resultados. Ciudadanos Unidos argumenta que forma parte del mismo armado político que en varias provincias se presenta bajo el sello de Provincias Unidas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Santa Fe.

Según explicó Ocampo, la decisión de la DINE de agrupar únicamente los votos de fuerzas que compartan denominación en todos los distritos “distorsiona la lectura nacional de los resultados” y podría restarle visibilidad a espacios que tienen un mismo armado político, aunque con sellos distintos en algunos lugares.

“Nos encontramos política y programáticamente vinculados con Provincias Unidas. Lo manifestamos en nuestras actividades proselitistas, publicidades, entrevistas y, en particular, en el acto del 15 de octubre en el Club Obras Sanitarias, donde estuvieron todos los referentes del espacio”, detalló el apoderado de Ciudadanos Unidos.

El planteo cita además resoluciones judiciales previas que advierten sobre la importancia de la difusión correcta de los resultados provisorios, ya que suelen “formar un estado de opinión acerca de quiénes resultaron electos, que es difícilmente reversible con el escrutinio definitivo”.

La movida se suma a otros reclamos de distintos sectores partidarios luego de que la DINE anunciara que mostraría la sumatoria nacional de votos según el sello político registrado. Esa decisión, señalan desde la oposición, favorece al oficialismo de Javier Milei al mostrar una foto nacional que no siempre refleja la realidad de los armados legislativos.

En la Ciudad, Graciela Ocaña encabeza la lista al Senado y Martín Lousteau la de Diputados. En la provincia de Buenos Aires, la nómina de Provincias Unidas está liderada por Florencio Randazzo. Días atrás, el espacio realizó un acto conjunto en Obras Sanitarias para mostrar unidad política de cara a la elección.

Con este pedido, Ciudadanos Unidos busca asegurarse que la suma de sus votos en CABA cuente como parte del caudal nacional de Provincias Unidas, y así evitar quedar en desventaja en la difusión de los resultados provisorios. La Cámara Nacional Electoral deberá ahora resolver si acepta o no el reclamo.

