El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el encargado de hablar en la sede de Fuerza Patria luego de confirmarse el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas 2025. Con el 97,23% de las mesas escrutadas, el espacio liderado por Javier Milei obtuvo el 41,5% de los votos en la provincia de Buenos Aires, mientras que FP alcanzó el 40,8%, una diferencia de menos de un punto.

“Fueron resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del 0,5% en nuestra contra, pero que nos han permitido renovar los 15 diputados y sumar uno más”, señaló Kicillof al comenzar su discurso, acompañado por dirigentes, militantes y candidatos del espacio.

El mandatario provincial agradeció “al pueblo bonaerense que dio un ejemplo de democracia” y tuvo palabras especiales para “los intendentes, los candidatos y candidatas de Fuerza Patria, y especialmente a Cristina Kirchner, que debería estar acá y está injustamente presa”.

Mensaje directo a Milei y su Gobierno

Durante su discurso, Kicillof apuntó directamente contra Milei y su gestión. “Se equivoca Milei, el Gobierno, si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”, expresó el gobernador.

Además, cuestionó el reciente acercamiento del Poder Ejecutivo Nacional a Estados Unidos: “Quiero aclarar que ni el Gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, y si vinieron a la Argentina es para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”, dijo, en alusión a la visita del mandatario a Washington y sus reuniones con fondos de inversión.

En otro tramo de su mensaje, Kicillof advirtió: “Milei, desde el día de hoy, tenés más responsabilidad. Entiendo que celebren el apoyo del exterior, pero desde mañana veremos si eso mejora la situación de nuestra gente, de los que trabajan y sufren cada día más”.

Kicillof: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”

En un clima cargado de militancia, entre cánticos de “la patria no se vende”, Kicillof cerró su discurso con un llamado a la unidad y a la reconstrucción del espacio opositor.

“Tenemos dos tareas: cuidar y defender a los que sufren, y construir una alternativa que demuestre a nuestro pueblo que hay otro camino. Que vale la pena trabajar por la justicia social, por una patria donde nuestros recursos, nuestra producción y nuestra industria estén al servicio del pueblo y no de una potencia extranjera”, afirmó.

Finalmente, el gobernador concluyó con una frase que sintetizó su mensaje político: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”.

